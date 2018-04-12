Kozan’da ev yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Taş Mahallesi Karanfil Sokak’ta Hatice Bulanık’a ait ikamette yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.