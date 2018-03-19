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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini de katılımı ile “Kozan Huzur 2 Uygulaması” yapıldı.Uygulama kapsamında umuma açık iş yerleri, kahvehaneler ile çok sayıda araç ve vatandaşların gmt bilgileri sorgulandı.Adanaİl Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Ekipleri, Kom Şube, Narkotik ekipleri ve Asayiş ekiplerinin de katılımı, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile gerçekleşen uygulama kapsamında şehrin işlek noktaları ve ana caddeleri üzerinde araçlar ve vatandaşların GBT bilgileri sorgulandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini de katılımı ile “Kozan Huzur 2 Uygulaması” yapıldı.
Uygulama kapsamında umuma açık iş yerleri, kahvehaneler ile çok sayıda araç ve vatandaşların gmt bilgileri sorgulandı.
Adanaİl Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Ekipleri, Kom Şube, Narkotik ekipleri ve Asayiş ekiplerinin de katılımı, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile gerçekleşen uygulama kapsamında şehrin işlek noktaları ve ana caddeleri üzerinde araçlar ve vatandaşların GBT bilgileri sorgulandı. Öte yandan, kahvehane ve çeşitli iş yerlerini de gezen polis ekipleri kumar, uyuşturucu ve yasal olmayan çeşitli suçlar noktasında arama yaparak buradaki vatandaşların GBT bilgilerini sorguladı.
Yapılan uygulama kapsamında 311 şahsın GBT bilgileri sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 2 şahıs yakalandı. Uygulamada 2 ruhsatsız tüfek ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 145 araç sorgulanırken, 11 araca 2 bin 660 lira idari para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 30 adet umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde bir iş yerine alkol sunumundan dolayı 7 bin 46 lira idari para cezası uygulandı.
Kozan Huzur 2 Uygulamasına Adana ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli toplam 150 personel katıldı.

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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Kozan’da Huzur 2 Uygulaması

Kozan’da Huzur 2 Uygulaması
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