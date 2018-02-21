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Kozan’da kayıp olarak aranan şahıs ormanlık alanda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 21:31 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde kaybolduğu öğrenilen bir kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin yapmış olduğu çalışma neticesinde ormanlık alanda bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskimantaş Mahallesi’nde evinden ayrılan 61 yaşındaki A.İ.

Adana’nın Kozan ilçesinde kaybolduğu öğrenilen bir kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin yapmış olduğu çalışma neticesinde ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskimantaş Mahallesi’nde evinden ayrılan 61 yaşındaki A.İ. adlı şahıs, akşam saatlerinde evine dönmeyince ailesi şüphelenerek jandarma ekiplerine haber verdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma İz Takip Köpek Timi, AFAD ekibi ile birlikte bölgedeki ormanlık alanda kayıp adamı arama çalışması başlattı.
Ormanlık alanda devam eden aramada, geceyi ormanda geçirdiği belirlenen A.İ. sabah saatlerinde ekipler tarafından bulundu.
Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan A.İ., jandarma tarafından ailesine teslim edildi.

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