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Kozan'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ayvalı Koyak mevkiinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 orman işçisi, 2 helikopter, 1 uçak,10 arazöz ve 4 iş makinesi ile yangına müdahale etti. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınırken, zeytinlik ve kızılçamdan oluşan ağaçlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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