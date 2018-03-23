Kozan’da şüpheli ölüm

Adana’nın Kozan ilçesinde sağlık ocağında iğne yaptıran bir kişinin, yapılan iğneden kısa süre sonra hayatını kaybettiği iddia edildi.
İddiaya göre olay, Kozan Mahmutlu Mahallesi’ndeki bir sağlık ocağında meydana geldi. Sağlık ocağına iğne yaptırmak için giden Cezmi Topaloğlu’nun (64) görevliler tarafından vurulan iğne sonucu kalbinin durduğu ve acilen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldığı öğrenildi. İğneden kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği iddia edilen Topaloğlu’nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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