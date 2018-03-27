Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hamile bir kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi, Adana Caddesi, Orman İşletme Müdürlüğü civarında meydana gelen kazada Suriye uyruklu Abdulhalim Avvat (51) yönetimindeki 79 MA 109 plakalı kamyonet ile Halil Akyıldız’ın (75) kullandığı 55 KE 855 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Suriye uyruklu hamile olduğu öğrenilen İmet Avvat yaralandı. Yaralı kadın ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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