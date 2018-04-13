Kozan'da yangın korkuttu

Yaşar KORKUSUZ/ KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan İlçesi'nde Hatice Bulanık'a ait evde çıkan yangın, vatandaşları korkuttu. Yangın, Karanfil Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre evde yalnız yaşayan Hatice Bulanık (40), elektrikli sobayı çalıştırdıktan sonra alışveriş için evden ayrıldı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları, itfaiyeye ve polise haber verdi. Olay yerine gelin Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yanan evini görünce fenalık geçiren Hatice Bulanık'ı komşuları teselli etmeye çalıştı.