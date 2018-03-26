Kozluk’taki yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesinde kerpiç bir evde çıkan yangında 22 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

Yangın, Kozluk ilçesi Koçaklar köyü Güveçli mezrasında çıktı. Edinilen bilgilere göre, Halis Aydın’a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Yangında, alevlerin arasında kalan 22 aylık Mennesa Aydın hayatını kaybetti. Yangın köylülerin çabaları sonucu söndürülürken, bebeğin cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.