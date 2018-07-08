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Kraliçe Victoria'nın savaşta askerlere yolladığı çikolata dolu kutu, 118 yıl sonra ortaya çıktı

08.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Eski İngiltere Kraliçesi Victoria'nın Güney Afrika Savaşı'nda çatışan askerlere moral vermek için yolladığı çikolata dolu teneke kutulardan biri, 118 yıl sonra ortaya çıktı. Çikolatalar da küflenmiş bir halde tenekenin içindeydi. Savaş karşıtı çikolata üreticisi fabrikalara uzanan bir hikaye...

Kraliçe Victoria'nın savaşta askerlere yolladığı çikolata dolu kutu, 118 yıl sonra ortaya çıktı

Eski İngiltere Kraliçesi Victoria'nın Güney Afrika Savaşı sırasında askerlere yolladığı bir teneke kutu çikolata, 118 yıl sonra ortaya çıktı.

Kraliçe Victoria, 1899 yılında savaşan askerlere moral vermek için her birine çikolata göndermek istedi.

Kraliyet yetkilileri de çikolata üreticisi olan Cadbury, Fry ve Rowntree şirketlerine ulaştı.

Ancak 3 çikolata üreticisi şirket de savaş karşıtıydı.

Ne savaştan kâr sağladıkları gibi bir imaj vermek istiyorlardı, ne de Kraliçe'ye boğun eğmeyi reddedip itibarlarını zedelemek.

Hâl böyle olunca teneke kaplara kendi markalarını koymadan, beş kuruş para da almadan çikolataları hazırladılar ve askerlere gönderdiler.

Kraliçe ise askerlerin İngiliz çikolatası aldıklarını zaten bildiğinde ısrar ediyordu.

Şirketler geri adım atıp bazı çikolata kalıplarına markalarını işledi ama teneke kutuları anonim bıraktı.

Geçen ay, Birinci Dünya Savaşı sırasında hediye edilen antika bir kutu çikolata açık artırmaya çıkarıldı. Londra'da yaşayan koleksiyon meraklısı bir kadın, müzayedesi Paul Cooper'a ulaştı ve elinde çok daha eski bir kutu çikolata olduğunu söyledi.

Kadının antik eşya dükkanı 25 yıl önce kapanmış, satılmayan bazı eşyalar ise elinde kalmıştı.

Dolaplarını karıştırırken Carlisle kentinde, Güney Afrika Savaşı döneminde yapılan ait bir teneke çikolata kabı buldu. Çikolatalar da halen içindeydi.

Cooper, savaş sırasında bazı askerlerin Kraliçe'nin yolladığı çikolataları çok sevip, hiç açmadan ailelerine yolladığını anlattı.

Çikolata kutusu Salı günü açık artırmaya çıkarılacak.

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