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Kredi borcundan dolayı evleri satılan aile, tahliyeye direndi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde örtü altı sebzeciliği için çektiği kredi borcunu ödeyemeyince teminat olarak gösterdiği evi satılan çiftçi aile, tahliyeye direndi. Uzun süre direnen aile, jandarmanın müdahalesiyle evden çıkarken, tahliyeyi gözyaşları içerisinde izledi.

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde örtü altı sebzeciliği için çektiği kredi borcunu ödeyemeyince teminat olarak gösterdiği evi satılan çiftçi aile, tahliyeye direndi. Uzun süre direnen aile, jandarmanın müdahalesiyle evden çıkarken, tahliyeyi gözyaşları içerisinde izledi.

Kumluova Mahallesi'nde oturan ve 5 yıl önce bir bankadan çektiği 200 bin TL'lik kredi borcunu ödeyemeyen Bülent Keskin'in ipotek yapılan evi, banka tarafından Ankara'da yaşayan F.Y. isimli kadına satıldı. Bülent Keskin, F.Y'den evini geri almak istedi ancak 650 bin TL istemesi yüzünden anlaşamadı. Keskin ailesinin oturduğu evin mahkeme kararı ile alınan tahliyesi için 2018 yılı Ocak ayında icra aracılığıyla dördüncü uyarıyı yapıldı. Evin boşaltılması için 7 ay süre verildi. Bu süre dolunca icra dairesi görevlileri ve aralarında komandoların da bulunduğu 70 asker, Keskin ailesini evden tahliye etmek için harekete geçti. Sabah eve gelen yetkililer ve jandarma ekipleri, icra kanunun 135'inci maddesine göre tahliye işlemini başlattı. Bu sırada başta evin sahibi Bülent Keskin ve annesi 75 yaşındaki Zarife Keskin olmak üzere tüm aile yakınları ile dostları tahliye işlemine karşı çıktı. Jandarma ekiplerinin tüm ısrarına rağmen evin tahliyesine izin vermeyen Bülent Keskin'in annesi Zarife Keskin, sinir krizi geçirince, jandarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ekibine götürmek istedi. Bu sırada vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Zor kullanılarak tüm bireyler evden çıkartılırken, evin içerisindeki eşyalar da tekrar aileye teslim edilmek üzere bir kamyonete yüklendi.

MAHALLEDE BAŞKALARI DA VAR

Tahliye edilen Bülent Keskin, şunları söyledi:

"Fethiye'de bir banka şubesinden kredi çekmiştik. Bir iki defa ödeyememiştik. O yüzden kredilerimiz aksadı. Banka da bize yardımcı olacağını söyledi. Ama bize haber vermeden satmışlar. Alan kişiler de bizim haberimiz olmadan 200 bin liraya almışlar. Şimdi biz evimizi geri alabilmek için uyum sağlamaya çalıştık. Evimizi alan kişi, 650 bin liradan aşağıya düşmedi. Bizim de bu rakamı ödeme bütçemiz olmadığı için şu anda bizi tahliye ediyorlar. Gidecek başka yerimiz yok, evimiz de yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sokakta kaldık. Kredi çektik ama rüzgar seramızı uçurdu. Ürünlerimiz para etmedi. Taksit ödemelerimiz gecikti. Tüccar kaçtı, paramız gitti. Bir de kaza geçirdik. Maalesef sigortamız ve BAĞKUR'umuz yok. Bu nedenle kredi ödemeleri aksadı ve bu sefer hiç ödeyemez hale geldik."

Mahallesinde kendi gibi başka vatandaşların da bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince yerlerinden olduğunu belirten Keskin, "Burada benim gibi yerlerinden tahliye edilecek olan birçok arkadaşımız var. Komşumun 4 katlı evi var. Onlar da haftaya tahliye olacak. Yerlerinden çıkaracaklar. Bu da bankadan yararlanmak isteyen insanlara yarıyor. Bize yardımcı olacak birilerini bekliyoruz" dedi.

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