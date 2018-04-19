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Kremlin: "Rusya’ya karşı saldırgan eylemler devam ediyor"

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’ya karşı saldırganca eylemlerin devam ettiğini söyledi.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin Washington’un düşmanlık eylemlerine karşı çalıştıklarını ve bu hareketlerin devam edeceğini göz ardı etmediklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’ya karşı saldırganca eylemlerin devam ettiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin Washington’un düşmanlık eylemlerine karşı çalıştıklarını ve bu hareketlerin devam edeceğini göz ardı etmediklerini söyledi. Peskov, "Rusya’ya karşı düşmanca ve hatta saldırgan eylemler devam ediyor. Bu hareketler göz ardı edilemez. Bizim için esas olan, kendi çıkarlarımızdan yola çıkarak çalışmamızdır" dedi

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