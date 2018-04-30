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Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

İskenderun'da özel bir kreşte yaşanan olayın görüntüleri kan dondurdu. Kreş öğretmeni çocukları sıraya dizip 2-3 yaşlarındaki bir çocuğu yaramazlık yapıyor diye arkadaşlarına dövdürttü.

İskenderun'da özel bir kreşte iddiaya göre M.K. isimli yardımcı öğretmen çocukları sıraya diziyor, yaramazlık yapan 2-3 yaşlarındaki bir çocuğu arkadaşlarına dövdürüyor. Çocuklara nasıl şiddet uygulayacaklarını da anlatan sözde öğretmen, onlara nasıl tekme ve tokat atacaklarını da gösteriyor.

SIRAYLA DÖVDÜRDÜ

İddiaya göre olay anında okul müdürü ve sınıf öğretmeni okulda değil. Sınıfta yaramazlık yaptığı iddia edilen bir çocuk, önce yardımcı öğretmen tarafından azarlanıyor. Ardından diğer çocukların sırayla o çocuğu dövmesini istiyor.

NASIL TEKME TOKAT ATACAKLARINI GÖSTERDİ

Ne olup bittiğinden habersiz çocuklar, sınıf arkadaşına tekme tokat vuruyor. Dahası yardımcı öğretmen çocuklara nasıl tekme ve tokat atması gerektiğini gösteriyor.

“GÖRÜNTÜLERİ SİLDİLER”

Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre olay 2016 yılı Haziran ayında gerçekleşiyor. Sözcü Gazetesi WhatsApp İhbar Hattı’na görüntüleri gönderen velilerin iddiasına göre kamera görüntüleri okul bilgisayarından silindi. Bu nedenle dava süreci devam ederken son görüntü polis tahkikatının ardından mahkeme sürecinde velilerin eline geçti.

ÖĞRETMENE 5 BİN KREŞE 16 BİN LİRA CEZA

Ailelerin iddiasına göre Aile Bakanlığı’nın devreye girmesiyle çocuklara şiddet uygulatan yardımcı öğretmene 5 bin, kreş sahiplerine ise 16 bin lira ceza uygulandı. Ailelerin açtığı tazminat davalarının sonuncu duruşması 9 Temmuz’da görülecek.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Aynı muameleyi kendisine yaparak, değil 5, 10 bin vermeye razıyım...
Allah seni bildiği gibi yapsın yazıktır ya millet para veriyor size çocuğu dayak yesin diyemi para veriyor sevgiyi aşılayacaklarına gelmiş şiddeti öğretiyor
akeğitim sistemi ya bademlerler ya döverler
kadın kadar gaddar kadın kadar şiddet düşkünü insan yok. erkekler bunlar kadar şiddet meraklısı değil. allah bildiği gibi yapsın.
bu ne kadın olabilmiş ne anne olabilmiş ne de İnsan olabilmiş. Karektersizin önde gideni.
Bu kadını yolda görsem şeytanmıdır acaba deyip yolumu değiştiririm.
çekilmiş videya bakınca kreş öğretmeni değilde sokaktan ithal edilmiş çete mensubuna benziyor hareketlerine bakınca eeh işte bunca zamandır ilerleyen türkiyemizde her ner hikmetse son zamanlarda bu tür olaylar tacizler dayaklar görülür oldu aile bakanlarımız sosyal işler bakanımız bu ne üdüğü belirsizlerin buralara nasıl atandığını özel kreşlwer bile olsa devlet denetiminde olması gerektiğini bilmiyorlarmı insaf ya huuuu insaaaaf
benim çocuğuma böyle bir şey yapılsın o kadının (öğretmen denmez) hapse girmesi için hukuki bütün yolları denerim..
ülkede kadına şiddete hayır kampanyaları düzenlenirken,çocukları,çocuğunu böyle şiddete yönlendiren kadınların varlığını bilmek ve görmek çok üzücü...bu ülkede sevgilisine , kocasını öldürten kadınlar bile var...çok acı
O çocuk benim çocuğum olsaydı o öğretmen kıçının üzerine oturamazdı..
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