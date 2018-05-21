Kreşte 4 çocuğa şiddete 20 bin lira ceza

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da özel bir kreşte görevli öğretmen ve yönetici Büşra Öğrek'in çocuklara şiddet uygulayıp, kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla bir velinin şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, 4 çocuğu kasten yaralama suçundan Öğrek'e mağdur sayısınca 4 kez 250 gün karşılığı toplam 20 bin TL para cezası verdi. Öğrek ile yargılanan 2 kreş çalışanı ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Olay, 13 Mayıs 2016'da meydana geldi. Atakum ilçesinde özel bir kreşte iddiaya göre olay tarihinde 3 yaşında olan E.Y.'nin elektrik işleri yapan babası Mesut Y., okul idaresinin talebi üzerine içindeki kameralarda sorun olup olmadığına bakmak için sisteme girdiğinde, kamera kayıtlarını inceledi. Bu sırada görevli öğretmen ve yönetici olan Büşra Öğrek'in aynı gün oğluna şiddet uyguladığını gördü. Kamera kayıtlarını geriye doğru taradığında başka çocukların da benzer duruma maruz kaldığını gördü. Kreşten dönen E.Y. de babasına öğretmeninin sopayla bacaklarına vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Mesut Y., Atakum Denizevler Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden oğlu için sağlık raporu aldı. Olayın duyulması sonrasında yaklaşık 30 aile, çocuklarını kreşe göndermedi. Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından kreş çalışanları Büşra Öğrek, Müge Biran, Güldem Kaya hakkında soruşturma başlatıldı. Kreş, olaydan 4 gün sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

Samsun 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 24 Ekim 2017'de sonuçlandı. Mahkeme Büşra Öğrek'i mağdurlar E.Y., S.E.O., E. A. ve E.G.'ye yönelik olarak kasten yaralama suçundan mağdur sayısınca 4 kez 250 gün karşılığı toplam 20 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, Müge Biran ve Güldem Kaya'yı ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Baba Mesut Y. mahkemenin daha ağır bir ceza vermesini beklediklerini söyleyerek, "Ceza çok da tatmin etmedi. Yinede ceza verilmesi caydırıcı olması bakamından iyi. Böyle üzücü olayların bir daha tekrarlanmaması açısından bir örnek olacağını düşünüyorum. Oğlum olay tarihinde 3 yaşındaydı. Hala psikolojik etkilerini atlatmış değil. Kreşin önünden her geçtiğinde bana 'Beni burada dövdüler' diyor. Yaşadığı travmayı hala atlatmış değil. Hırçınlık var, korkusu var. Hem oğlumuz hem aile olarak zor bir dönem yaşadık. Bu ceza mutlaka bunun karşılığı değil ancak bir ceza almaları da bizim için çok önemliydi. Bunun peşini bırakmayacağız. Bu kişiler hakkında ayrıca bir de manevi tazminat davası açacağım" dedi.

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