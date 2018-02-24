Kreşte öğrencilere şiddet iddiasında 2 öğretmen tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüleri Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki özel bir kreşte, öğrencilere şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğretmenden 2'si, tutuklandı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, Sungurlu Mahallesi'ndeki özel bir kreşte eğitim gören 35 çocuğa görevli öğretmenler tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı. Kreşin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çocuklara terlikle ve elle vurdukları iddiasıyla öğretmenler G.Ş., S.Ö., S.K. ve M.K.K.'yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklandı, S.K. ve M.K.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan incelemede evrak eksikliği tespit edilen kreş, belediye tarafından süresiz olarak kapatıldı.
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