HABER

Öğretmen göbek atarken öğrencileri dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 11:03 | Son Güncelleme

Samsun’da özel bir kreşte yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi’ndeki özel bir kreşte öğrenim gören yaklaşık 35 minik öğrenciden bazıları, kreşte görevli öğretmenler tarafından terlik ve tekmeyle şiddete maruz kaldı. Bir çocuğun ailesin “Kreşte öğretmen bizi dövüyor” demesinin ardından, ailenin polise bildirdiği ihbar üzerine kreşle ilgili soruşturma açıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kreşe ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

kres1

Polis güvenlik kameralarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı. Şiddetin uygulandığı kreş ise belediye yetkilileri tarafından evrak eksikliği tespit edilerek süresiz olarak kapatıldı.

kres2

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

kres3

İHA

Anaokulunda skandal görüntülerAnaokulunda skandal görüntüler
Küçük kızın çantasından öyle bir şey çıktı kiKüçük kızın çantasından öyle bir şey çıktı ki
8 yaşındaki çocuğa okulun bahçesinde taciz8 yaşındaki çocuğa okulun bahçesinde taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kreş öğretmen dayak öğrenci anaokulu

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Okuyucu Yorumları 6 yorum
BU KANSIZ ÖĞRETMENLERİN AĞZINI BURNUNU KIRMAYAN ADALET ADALET DEĞİLDİR..
Bu adı sözde öğretmen aslında zilli olan bu kadınları alıcan eline uzun kalın bi çubuğu ondan sonra kendilerinede KEMAL SUNAL ın filmindeki gibi ölürsem kabrime gelme istemem şarkısını söyletip göbek attırcan her durduğunda çalacan poposuna kuvvetlice çubuğu..ondan sonrada o çocuklara düşmediği için VELİLERİNE İZLETECEN..HATTA KATILMAK İSTEYEN VELİ VARSA HERBİRİNE Bİ ÇUBUKTA HEDİYE EDİP HEPBERABER ÇALACAN POPOSUNA O ÇUBUKLARI..BAK BAKALIM NASIL TÖVBE EDİYORLAR..
memleketimdeki sapıklar yanlış kişilere TECAVÜZ ediyor ...
kahpelere bak sen pislikler bide öğretmen olacaklar
ufacık çocukları bırakıp çalışmaya zorlanan anneni 1500 TL askeri ücretin olduğu bir ülkede 800 TLKreş parası vermeye mecbur bırakılan ülkenin adına Türkiye denir
mutlaka soruşturma açılmıştır, kanları yerde kalmayacaktır.
Diğer Haberler
İntihara kalkışan vatandaş kurtarıldı

İntihara kalkışan vatandaş kurtarıldı

Van'da 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi

Van'da 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi

Bursa'da iş makinesi doğal gaz hattı borusunu patlattı

Bursa'da iş makinesi doğal gaz hattı borusunu patlattı

Sivas’ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Sivas’ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Marmaris’ta hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

Marmaris’ta hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

İstanbul'dan getirdiği esrarı Kırıkkale'de satarken yakalandı

İstanbul'dan getirdiği esrarı Kırıkkale'de satarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.