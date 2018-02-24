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Kreşteki dayak skandalının yeni görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 11:08 | Son Güncelleme

Samsun’da özel bir kreşte öğretmenlerin minik öğrencilere uyguladığı şiddet olayında, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadın öğretmenin bir çocuğa defalarca şiddet uygulamasına rağmen, minik çocuğun ona sarıldığı görülüyor. Ancak öğretmen kendisine sarılan çocuğa tekrar tokat atıyor. Diğer görüntülerde ise öğretmenlerin çocukları terlikle sıra dayağına çektiği ve itip kaktığı görülüyor.

Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi’ndeki özel bir kreşe aileleri tarafından emanet edilen yaklaşık 35 minik öğrenci, 4 öğretmen tarafından aylarca şiddete maruz kaldı. Bir çocuğun ailesine “Kreşte öğretmen bizi dövüyor” demesinin ardından aile durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri kreşe ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen G.Ş. ve S.Ö. tutuklanırken, M.K.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğretmen göbek atarken öğrencileri dövdüÖğretmen göbek atarken öğrencileri dövdü

Öte yandan, skandal şiddet olayının yaşandığı kreşte, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadın öğretmenin bir çocuğa defalarca şiddet uygulamasına rağmen, minik çocuğun ona sarıldığı görülüyor. Ancak öğretmen kendisine sarılan çocuğa tekrar tokat atıyor. Diğer görüntülerde ise öğretmenlerin çocukları terlikle sıra dayağına çektiği ve itip kaktığı görülüyor.

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Samsun kreş kreşte dayak

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
kadınlara şiddet diyorlar,böyle kadınların varya taaa....
Devletin acilen çocuklarımızı koruyan kanunlar çıkarması gerekiyor. Ayrıca eğitime ciddi yatırımlar yapılması gerek. Taciz tecavüz bu ülkeden gitmediği sürece asla gelişmeyeceğiz.
bunlarin lisansini iptal edicem 3 5 yilda hapis ohh miss
şimdi bu kadın müslüman demi kapalı demi senin ben ... kazık sokardım ama ya kameralara velilerde canlı telefonundan bakacak yada vermeyeceksin kreşe
insan musveddeleri aşağılık köpekler sizi en ağır şekilde cezalandirilsin
çoğu türbanlı dini bütün derseniz. sorsanız dini sizden bizden daha iyi bilirler, şu dünyada çocuklardan daha melek olanı var mı? lüften gereken kişiler en ağır cezaları alsınlar, çocuklarımız bizim geleceğimiz ve bu davranişların hiç bir şekilde telafisi olamaz.
Bana göreşiddet yok sadece çok yaramaz öğrencileri sakinleştirmek için terbiye etme var.Bu okul idaresinin öğretmene bir komplosu diye düşünüyorum.
kreşi icad eden kim? kreşe göz yuman hatta teşvik eden kim? kadını çalışma hayatında görmek isteyen kim? kadının yeri evidir diyen kim? tabii ki ne dediği ve ne yaptığı belli olmayan zaatı aliileri..
bu kadın insan değil şerefsiz hadi ülkemizde hukuk var gösterin bakalım bu adi insana karşı hukukun üstünlüğünü
peki hadi bunlara devlet ceza vermiyor serbest birakiyor. aileler ne yapiyor bu durumda? bu olayin sonucunu getirin lutfen. televizyonlara medyalara yayin gizli tutmayin yuzlerini. isimlerini acik acik yazin. hadi bunlar allahtan korkmamislar peki biz bu cocuklarin hesabını nasil verecegiz. hepimiz sorumluyuz bu olanlardan. sessiz kalmayin arkadaslar.
çocuğa annesi bakmalı kardeşim. yurda, kreşe bilmem neye mecbur bırakmayın şu çocukları. sorunun kaynağı annenin çocuğa bakması gerekirken başka iş yapması ve bu görevi başka birilerine bırakması. Ondan sonra taciz olayı dayak olayı oluyor istediğin kadar ceza ver çözemezsin. Kadına maaş bağlansın evinde asli görevi olan çocuğuna baksın.
aynısını o kişilere de uygulamak gerekir. misli ile o kişiye dayak atılmalıdır. bu kadar basit.
askerliğini yapan dayak yemeyen varmı esas bunlarda konuşulsun
Kreşlerde kamera sistemi var ama velilerin cep. Telefonlarından izlenmesi Devlet tarafından yasaklanmış neden? Bu kaçıncı vaka ? Tekrar izim verilse böyle olurmu. Allah belasını versin böyle öğretmenlerin elleri kırılsın.
öğretmen deyipte asil olan mesleği kirletmeyelim...
şiddetin her türlüsüne karşıyız ama bu görüntülerde abartılacak bir şey yok çocukları disipline edebilmek için arada bir ufak tefek terlik vakası normaldir annelerimizden azmı terlik ve tokat yedik hatırlsyın. bizler bile zaman zaman evde kendi bir iki çocuğumuza tahammül edemiyoruz çocukları disiplin edebilmek için bu kadarı brnce normal yanlış anlaşılmak istemem şiddetin dozu çok önemli eğer aşırı olsaydı en çok küfürü ben ederdim.
Asil bir mesleği kirletmeyelim bunlara bakipta...
Neden serbest bırakıyorsun bu sapık ve sözde öğretmenleri. Elindeki öğretmenlik belgesin, diplomasını iptal et. Başka çocukların rüyasına girmesinler. Kreş sahibi, müdürü ve öğretmenleri o çocuk velilerine de müteselsilen yüklü tazminat ödesinler. O çocuklar ölene kadar bu dayak korkusunu beyninden silemez.
Bence o kişileri verin çocukların ailelerine. cezasını onlar kessin.. .
siz ne için öğretmen ne in görevli oldunuz orada Allah 7 kat yerin dibine soksun sizi vicdanını ırzını sktiğimin aşağılıkları my net yayınlamzsan bunu yazıklar olsun sanada..bu pislikleri verseler bana meydan dayağı atar hastanelik edinceye dek sopayla döve döve parçalarım.. öüdür o çcuğu nerde nasıl denetlemez.. dayak nedir lan onlar çocuk söz bulamıyorum.. Allah rızası için bunları dışarda görenler yüzüne tükürüp dışlasınlar bakkal mahalleli herkes..
bu tip yerlerde calisanlarin mutlaka 6 ayda bir piskologlardan calisabilr raporu almalari lazim
bir kreşte çalışmak zorunda değilsin, çalışıyorsan da çocuklara anlayışlı olmak zorundasın. En ağır cezaları alman lazım
BU KADINLAR KAPALI İSLAMI KREŞ GIBI DURUYOR AMA DİNLE İMANLA ALAKALARI YOKK YAZIKK
oyun gibi
BU KADINLARI DÖVE DÖVE GEBERTİCEN
bunları üst üste koyup levye ile ödüllendireceksin.
Bakıcıların eğitimsiz olduğu belli ama, vurduğu çocuklar bile neşeli, bakıcıya sarılıyor. Tekme attığı çocuk tekmeyi hiç önemsemiyor, içi acımıyor ve neşe içinde koşmasına devam ediyor. Aslında bakıcılarını seviyor çocuklar. Ayının yavrusunu sevmesi gibi olmuş biraz.
türbanlı bacılar ahlakın dinle ilgisi olmadıgını bir kez daha gördük arap dinini bırakın artık özünüze dönün
@saykoc90 islam tüm insanlıga gelmiş evrensel bir dindir.ulan KAFİR.sen ve senin gibi hayvan(maymun) soyları tabi bunu anlaymaz..
hemde başı kapalılar güya adiler
bunlarin nasil insandir ya ayiptir gunahtir adi ustunde cocuk bozacakta dokecekte dagitacakta yazik gunah ya ALLAH islah etsin
kafayı sıkmabaş bağlayınca cennete gideceksiniz hemi. sizin o ellerinizi catır catir kıracaklar öbür dünyada...
çürüyün içerde aşşağılık kadınlar
Bunlar ailesinden,kocasından şiddet görüp,hırsını çocuklardan alan sapıklar...Ve ilginç hepsinin de başı örtülü,müslüman ya bacılarımız...
yazıklar olsun vicdansız yaratıklar. parasi için sevilden yapılan mesleğin yüz kasaları.
Bu kadınlar sırf para için bu işi yapıyorlar, çocukları sevdikleri için değil... zamanını gününü doldurmak için çalışıyorlar...
kadının etlerini cımbızla koparasım geldi!!!
BU KARININ ERKEGI EKSIK BENCE BASINA VURMUS BU NASIL ÖGRETMEN SAMSUNLULAR NERDESINIZ
BU ÖGRETMENMI MILLI EGITIM BAKANI NERDESIN UYUMA BU MU COCUKLARIMIZA BAKACAK BENCE BU KADININ ERKEGI EKSIK ANLAYIN
Seyrederken bile yüreğim acıdı.
elleriniz kırılsın
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