Kripto FETÖ yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı kararı

Konya merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla sözleşmeli 47’si subay 23’ü astsubay muvazzaf asker olmak üzere toplamda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen sözleşmeli 47’si subay, 23’ü astsubay muvazzaf asker olmak üzere toplamda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Konya’da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında Konya’dan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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