Kripto FETÖ’cü kadın isim verdi

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki bir mahalle muhtarının üzerine hat çıkartıp ByLock kullanan vergi denetmeni kripto FETÖ’cü kadının çok sayıda üst düzey kripto FETÖ’cü ismi verdiği ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kripto FETÖ’cülere yönelik soruşturma başlattı. Yapılan gizli soruşturmada kocası vergi müfettişi olan ve bundan 2 yıl önce ByLock kullandığı tespit edilerek tutuklanan Konya’da hala vergi denetmeni olarak çalışan Hümeyra D.’nin (25) FTEÖ üyesi olduğu tespit edildi.
2014 yılında muhtarın üzerine hat çıkardı ByLock yükledi
Polis, yaptığı çalışmada liseden sonra Adana’nın Ceyhan ilçesinde dershaneye giderken zanlının FETÖ ile tanıştığı ve daha sonra üniversitede örgütün evinde kaldığı ve örgütten bir daha kopmadığını belirledi. Üniversiteyi bitirdikten sonra sınava girip vergi denetmeni olan zanlı kadının 2014 yılında Ceyhan ilçesinde bir mahallede muhtar olarak görev yapan tanıdığının yanına giderek "Yanımda benim kimliğim yok ama bir hat çıkartmam gerekiyor sizin adınıza bir hat alabilir miyim" diyerek çıkardığı hatta ByLock yüklediği ve 2016 yılında bu hattı kapattığı tespit edildi. Polis bu konuda muhtarın da ifadesine başvurdu. Muhtarın hattı aldığını bile unuttuğunu Hümeyra D. isimli tadığını bir kadına yıllar önce aldığı hat olduğunu söylediği öğrenildi.
"Konya’da vergi dairesinde gözaltına alındı"
Polis bu bilgileri tespit ettikten sonra zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının hala Konya’da Vergi Dairesi Başkanlığında çalıştığını tespit eden polis baskın yaparak zanlı kadını çalışırken gözaltına aldı.
Adana emniyetine getirilerek sorguya alınan Hümeyra D. cep telefonuna ‘ByLock’u da katıldığı sohbet toplantılarını yöneten örgütün sözde ablalarının yüklediğini itiraf etti. Kadının, muhtarı tanıdık olduğu için onun üzerine hat çıkartıp böylece gizlenmeyi planladığını da anlattığı öğrenildi.
"Örgütün gerçek yüzünü 15 Temmuz’da anladım"
15 Temmuz’daki ‘kanlı darbe girişimi’ ile örgütün gerçek yüzünü gördüğünü belirten Hümeyra D., "Örgütün dinle hiçbir alakasının olmadığını 15 Temmuz’da yapılanlardan sonra anladım ve kendimi kandırılmış hissediyorum. O yüzden de devletimin yanındayım. FETÖ ile mücadelede devletime hizmet edip, her türlü bilgi paylaşımına hazırım" savunmasını yaptı. ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan da faydalanan zanlı kadının polise çok sayıda kripto üst düzey FETÖ’cü ismi verdiği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilirken ağladı
‘İtirafçı’ olan Hümeyra D. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı kadın basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark edince ağladı. Polis aracına bindirilerek adliyeye götürülen Hümeyra D. sevk edildiği nöbetçi mahkemece itirafçı olduğu için ‘adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!
İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum