Kripto FETÖ’cü kadın isim verdi

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki bir mahalle muhtarının üzerine hat çıkartıp ByLock kullanan vergi denetmeni kripto FETÖ’cü kadının çok sayıda üst düzey kripto FETÖ’cü ismi verdiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kripto FETÖ’cülere yönelik soruşturma başlattı. Yapılan gizli soruşturmada kocası vergi müfettişi olan ve bundan 2 yıl önce ByLock kullandığı tespit edilerek tutuklanan Konya’da hala vergi denetmeni olarak çalışan Hümeyra D.’nin (25) FTEÖ üyesi olduğu tespit edildi.

2014 yılında muhtarın üzerine hat çıkardı ByLock yükledi

Polis, yaptığı çalışmada liseden sonra Adana’nın Ceyhan ilçesinde dershaneye giderken zanlının FETÖ ile tanıştığı ve daha sonra üniversitede örgütün evinde kaldığı ve örgütten bir daha kopmadığını belirledi. Üniversiteyi bitirdikten sonra sınava girip vergi denetmeni olan zanlı kadının 2014 yılında Ceyhan ilçesinde bir mahallede muhtar olarak görev yapan tanıdığının yanına giderek "Yanımda benim kimliğim yok ama bir hat çıkartmam gerekiyor sizin adınıza bir hat alabilir miyim" diyerek çıkardığı hatta ByLock yüklediği ve 2016 yılında bu hattı kapattığı tespit edildi. Polis bu konuda muhtarın da ifadesine başvurdu. Muhtarın hattı aldığını bile unuttuğunu Hümeyra D. isimli tadığını bir kadına yıllar önce aldığı hat olduğunu söylediği öğrenildi.