Kripto FETÖ'cülerin 9'u itirafçı oldu, 6'sı tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 14 ilde yapılan operasyonda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gizli yapılanmasında yer alarak örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 12'si askeri personel 15 kişiden 9'u 'Etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kara, Hava ve Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran'da 14 ilde operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri, Erzurum, Niğde, Şırnak, İzmir, Siirt, Edirne, Samsun, Batman, Elazığ, Hakkari ve Bursa'da yapılan operasyonda ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 10 astsubay, 2 uzman çavuş ve 3 askeri mahrem imam olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 9'u ise 'Etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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