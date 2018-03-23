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KSÜ Rektörü Deveci görevden alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof.

KSÜ Rektörü Deveci görevden alındı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle YÖK tarafından görevinden alındı. Deveci'nin yerine ise vekaleten Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can atandı.
Bugün itibariyle görevine başlayan Prof. Dr. Niyazi Can, dün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın arayarak rektörlüğü kendisine vermek istediklerini söylediğini ifade etti. Görüşmenin ardından görev yazısının geldiğini ve sabah da göreve başladığını ifade eden Prof. Dr. Can, "Öncelikli hedefimiz bugüne kadar hizmet edenlerin hizmetini unutmadan onların yaptıklarına daha iyi şeyler ilave ederek daha iyi noktalara getirmek. Bu kahraman şehrimizin bu güzel üniversitesini, birlik ve beraberliği güçlendirerek kaliteli, nitelikli, insan merkezli, öğrenci merkezli bir yönetim anlayışıyla daha iyi bir noktaya getirmek için 'Bismillah' diyerek görevimize başladık. Burada ben, sen, o yerine paylaşarak, insan kaynaklarımızı, fiziksel kaynaklarımızı koordine ederek, birleştirerek, güçlerimizi birleştirerek üniversitemizde çok iyi şeyler yapacağız. Üniversitenin tüm fakülteleriyle birlikte daha iyi noktalara gelmesi için el birliğiyle çalışacağız" dedi.
DEVECİ, ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE DEVAM EDECEK
KSÜ'deki rektörlük sürecinin Kasım 2018 olduğunu ve Prof. Dr. Durmuş Deveci ile ilgili soruşturmanın da devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Niyazi Can, adaylık için de konuşmanın erken olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Deveci'nin soruşturmanın selameti için görevden alındığını ifade eden Prof. Dr. Can, "Sayın hocamız zaten Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi. Öğretim üyeliğine dönmüş durumda ve öğretim üyeliğine devam edecek.

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KSÜ Rektörü Deveci görevden alındı

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