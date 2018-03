KTO eski başkanvekili FETÖ’den beraat etti

Kayseri Ticaret Odası eski başkanvekili H.S., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece beraat etti.

İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ünlü işadamlarının bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf Seyit S.(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat S.G.(47)’ün davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.

Ayrılan dosyalar sonrası Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Halit Suvar ve avukatlığını yapan kızı Aslı Suvar hazır bulundu.

O dönem Kayseri Ticaret Odası başkanvekilliği yapan, şuan KTO Meclis Başkan Yardımcısı olan H.S., yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları reddederek, “KTO eski başkan vekiliyim. Biz 2014’te göreve geldikten sonra FETÖ temizliği yaptık, 15 Temmuz gecesi meydanlara çıktık. KTO’daki bu yapı içerisinde olanlara yakın arkadaşlara nasihat verdik, bu yapı ile alakalarını kesmelerini, uzak durmalarını söyledik. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” diye konuştu.

AVUKATLIĞINI YAPAN KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.S.’ın delil yetersizliğinden cezalandırılmasına yer olmadığına ve beraatına karar verdi. Karar sonrası H.S.’ın avukatlığını yapan kızı A.S. sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

KİMSE YOK MU DERNEĞİ VE BY LOCK CEZALARI

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği yönetiminde 2012-2015 yılları arasında asil üye olan ve tutuksuz yargılanan sanık Aziz C., ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, başka dosyada örgütün gizli iletişim ağını kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan karı, koca olan sanıklardan tutuklu sanık Rahim S.’ye 6 yıl 10 ay hapis ile tahliyesine, eşi tutuksuz sanık Nevriye S.’ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.