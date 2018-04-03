KTO Meclis üyesi Saçmacı beraat etti

Kayseri Ticaret Odası meclis üyesi Nuh Mehmet Saçmacı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece beraat etti.

İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ünlü işadamlarının bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf Seyit S.(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat S.G.(47)’ün davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.

Ayrılan dosyalar sonrası Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Nuh Mehmet Saçmacı ve avukatı hazır bulundu.

Saçmacı, mahkemede “Bu yapı ile en ufak bir iltisakım olmadı. İftiraya uğradım, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Saçmacı’nın soyut ifadeler dışında delil bulunmadığından beraatına karar verdi.