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Kuaförde engelliye darp! Ölen ünlü modacının kız kardeşini bu hale getirdiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 10:14 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir kaza sonrası hayatını kaybeden modacı Sinem Yalçın’ın engelli kardeşi Didem Yalçın, gittiği kuaförde dövüldüğü ve gasp edildiği iddiasıyla babasıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan engelli kız ve ailesi yaşananları anlattı.

Üsküdar’da 14 Ocak 2008 tarihinde trafik kazası sonrası emniyet şeridinde otomobilini kontrol ederken Faruk Kalkavan’ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu modacı Sinem Yalçın hayatını kaybetmişti. Sinem Yalçın’ın yüzde 72 psikolojik engelli kız kardeşi Didem Yalçın, iddiaya göre, saçını yaptırmak için gittiği kuaförde darp edildi. Parasının da gasp edildiğini iddia eden Yalçın, babasıyla Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Engelli Didem ile annesi Neşe Yalçın ve babası Sinan Yalçın yaşanan olayı anlattı.

Didem Yalçın

'ŞEMSİYE İLE VURDU'

Didem Yalçın, "O adam benden borç olarak para istedi. O adam para isteyince benim bacağıma tekme attı. Kolum morardı dün akşam da ayağımı uzatamadım. Paramı Cevdet diye aldı. Cüzdanıma koymuştum fermuarı açtı almaya başladı. Ondan sonra bana şemsiyeyle vurmaya başladı. Saçıma fön çektirmek için gittim. O anda başıma bunlar geldi. Raporum var şikayetçi oldum” dedi.

Didem Yalçın

'ENDİŞELİYİZ'

Nörolojik rahatsızlığı olan kızının darp edildiği olayı anlatan anne Neşe Yalçın, “Didem'i evde bırakarak sabah erkenden işe geldik. Saat 10.00’da evden çıkıyor ve yolun üzerindeki kuaföre uğrayarak saçına fön çektirmek istiyor. Oradakiler Didem’le alay edip cüzdanını elinden alıyorlar, gasp edip içinden paralarını alıyorlar. Ondan sonra Didem’de niye alıyorsunuz deyince dövüyorlar. Oranın sahibiyle beraber 5 kişilik bir ekipmiş. Yabancı uyruklu bir kadın da mutfaktan bıçak getirip karnına saplarım diyor. Sonra kuaförün tam karşısında eczanesi olan komşumuz Didem’e bir şey oldu diye haber veriyor. Oradan geçen bir tanıdığımız bakıyor ki Didem’in koluna girip getirdi. Didem Nörolojik bir hasta. O anda Didem kriz geçirmiş. Ayakta çok iyi duramaz ve kendini çok iyi ifade edemez. Buna rağmen çocuğu öyle bir darp etmişler ki her tarafı çürük içinde. Karakola şikayette bulunduktan sonra iş yerimize geldik. Bu sefer orada çalışan birisi beni dışarıya çağırdı. Bende anlamadığım için dışarıya çıktım. Yine aynı çete grubu gelmiş ve beni tehdit ettiler. Bizim de savcımız, hakimimiz var diyerek tehdit ettiler. Şu anda endişeliyiz bunların yargıya intikal etti ama bunların yasal olarak yerini bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Didem Yalçın

'KENDİSİNİ SAVUNMAYACAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA YAPMIŞLAR'

Kendini savunamayacak engelli çocuğa bunu nasıl yaptıklarını anlayamadığını söyleyen baba Sinan Yalçın, “Dün saat 10.00’da komşumuz bana telefon açtı, Didem’i dövmüşler yürüyemiyor dedi. Koşarak gittik cadde üzerinde Yılmaz Kuaförünün önünde Didem ağlıyordu, komşularımızdan birisi koluna girmiş ve yürütmeye çalışıyordu. O arada alıp getirdik annesiyle vücuduna baktık. Dizlerinde morartılar kapanmayan yaralar falan vardı. Kafası, saçı başı dağılmıştı. Ağlayarak anlatmaya çalıştı, saçını yaptırmaya gitmişti orada darp etmişler. Sonra da dışarıya atmışlar. Kızımın maalesef yüzde 72 engelli raporu var. Buna rağmen desteğe ihtiyacı olan ve kendisini savunamayacak birisine toplu bir şekilde saldırmışlar. Üsküdar Polis Merkezine giderek şikayetçi olduk. Gerekli tutanak tutuldu, fakat hiçbir şey yapılmadı. Bende sorunca sistem çöktü onun için yapamıyoruz dediler. O gün akşam saat 19.00’a kadar bekledik. Kendi imkanlarımızla hastaneye gidip kızım için rapor aldık. Annesi sabahleyin çocuğumuzun vücuduna bakınca çok yerinde daha morarma olduğunu gördük. Acımasızca belki Suriye’de Esad’ın yapmadığı eziyeti bir çocuğa yapmışlar. Üstelik kendisini savunamayacak engelli bir çocuğa bunları nasıl yapmışlar anlayamıyorum. İnsan değil bunlar” şeklinde konuştu.

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildiMinibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi
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engelli Üsküdar Sinem Yalçın didem yalçın kuaför

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ALLAH cezalarını versin
Türkiye’de böyle olayların yaşanması hatta hayal dahi edilmesi mümkün değildi üstünde az düşünelim Didem’in yaşadığı toplumumuzu bağlıyor bir açıdan şahısların alacağı cezanın bir önemi yok önemli olan bu olayların büyümeden engellenmesi Türkiye’nin gündemi Afrin kimse ülkenin içindeki kutuplaşmayı nefreti konu ermez çok açıkki din tüccarlarına alet olanlar büyük bedel ödeyecekler dönmek isteyene yol yakın halkı bölmek kutuplaştırmak kötülüğü tasvip etmektir insanların özgür düşünme söz söyleme hakkına sahip çıkmayan her birey Didem’in yaşadıklarının sorumlusudur.
NE OLACAK SONUÇ, HADİ BİLİN BAKALIM ??? SÖYLEYEYİM, HEPSİ SERBEST KALIR, AİLEYİ DE TEHDİT ETMEYE DEVAM EDER BU EŞKİYALAR.
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