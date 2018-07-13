HABER

Kuaförden cep telefonu hırsızlığına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 18:07 | Son Güncelleme

 SAMSUN'da kuafördeki müşterinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen Ş.K.

Kuaförden cep telefonu hırsızlığına tutuklama

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da kuafördeki müşterinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen Ş.K. adlı kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Atakum ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde bir kadın kuaföründe bulunan bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen Ş.K., polise yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezi'ne götürülen Ş.K. burada ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Ş.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
Siverek'te kamyon devrildi: 6 yaralıSiverek'te kamyon devrildi: 6 yaralı
Eşinin işlettiği kafede dehşet saçan koca tutuklandıEşinin işlettiği kafede dehşet saçan koca tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.