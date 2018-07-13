Kuaförden cep telefonu hırsızlığına tutuklama

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da kuafördeki müşterinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen Ş.K. adlı kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atakum ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde bir kadın kuaföründe bulunan bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen Ş.K., polise yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezi'ne götürülen Ş.K. burada ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Ş.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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