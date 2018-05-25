Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Antalya'da inşaat işiyle uğraşan Y.B, akşam eve geldiğinde eşinin kuaförüyle evinden çıkarken karşılaşmış ve çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan sonra ambülansı ve polisi arayan Y.B'nin yaptığı görüşmelerin kayıtları dava dosyasına girdi. Kayıtlarda Y.B'nin polis ve ambülans ile yaptığı konuşmaların detayları var. Y.B'nin eşi Rukiye B. ifadesinde kuaförüyle ilişkisi olduğunu, o akşam eşinin eve gelmeyeceğini düşündüğü için kuaförü eve çağırdığını anlatmıştı.
İşte o görüşmeler:
112: Acil çağrı merkezi, buyrun?
Y.B: Adamın birini öldürdüm
112: Nereden arıyorsunuz?
Y.B: Sinan Menderes mahallesi
112: Deniz Mahallesi mi?
Y.B: Altınova, Cumapazarı'nın orası
112: Kapatmayın, sizi emniyetle görüştürecem
"ÇABUK GELİN"
112: Acil çağrı merkezi...
Y.B: Altınova Cumapazarı'nın oraya bir tane ambulans istiyorum.
112: Ne oldu, sorun ne?
Y.B: Adamın birini öldürdüm, ya çabuk ambulans istiyorum!
112: Tamam aktarıyorum.
"ADAM ÇATIDA, BELKİ ÖLÜR ACELE EDİN"
Polis: Alo emniyetten arıyorum, adres neresi?
Y.B: Altınova, Ortamahalle, Güzel Sokak, adam çatıda, ölecek çabuk olun!
Polis: Adam çatıda doğru mu? Sen adam öldürmedin doğru mu?
Y.B: Adamı bıçakladım, ölür belki acele edin...
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