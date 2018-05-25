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Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

Antalya'yı sarsan yasak aşk cinayetinin yankıları sürüyor. Yeni ortaya çıkan telefon kayıtlarında ilginç bir konuşma yaşandığı belirlendi Eşi ile evde yakaladığı kuaförü öldüren Y.B.'nin olay sonrası ambulansı aradığı ve ' 'Adamı bıçakladım, ölür belki çabuk gelin' dediği öğrenildi.

Antalya'da inşaat işiyle uğraşan Y.B, akşam eve geldiğinde eşinin kuaförüyle evinden çıkarken karşılaşmış ve çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan sonra ambülansı ve polisi arayan Y.B'nin yaptığı görüşmelerin kayıtları dava dosyasına girdi. Kayıtlarda Y.B'nin polis ve ambülans ile yaptığı konuşmaların detayları var. Y.B'nin eşi Rukiye B. ifadesinde kuaförüyle ilişkisi olduğunu, o akşam eşinin eve gelmeyeceğini düşündüğü için kuaförü eve çağırdığını anlatmıştı.

İşte o görüşmeler:

  1. Görüşme

112: Acil çağrı merkezi, buyrun?
Y.B: Adamın birini öldürdüm
112: Nereden arıyorsunuz?
Y.B: Sinan Menderes mahallesi
112: Deniz Mahallesi mi?
Y.B: Altınova, Cumapazarı'nın orası
112: Kapatmayın, sizi emniyetle görüştürecem

"ÇABUK GELİN"

  1. Görüşme:

112: Acil çağrı merkezi...
Y.B: Altınova Cumapazarı'nın oraya bir tane ambulans istiyorum.
112: Ne oldu, sorun ne?
Y.B: Adamın birini öldürdüm, ya çabuk ambulans istiyorum!
112: Tamam aktarıyorum.

  1. Görüşme:
    112: Ambulans buyrun?
    Y.B: Altınova, Ortamahalle, güzel sokağa bir ambulans istiyorum.
    112: Tamam, ne oldu orada?
    Y.B: Adamın birini vurdum ya, a...k... be kardeşim çabuk
    112: Tamam yönlendiriyorum...
    Y.B: Adam öldürdüm bir tane, adamın birini öldürdüm a...k..

"ADAM ÇATIDA, BELKİ ÖLÜR ACELE EDİN"

  1. Görüşme:

Polis: Alo emniyetten arıyorum, adres neresi?
Y.B: Altınova, Ortamahalle, Güzel Sokak, adam çatıda, ölecek çabuk olun!
Polis: Adam çatıda doğru mu? Sen adam öldürmedin doğru mu?
Y.B: Adamı bıçakladım, ölür belki acele edin...

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Anahtar Kelimeler:
Antalya yasak aşk cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ADAM ANLATANA KADAR 1 SAAT GEÇMİŞ.
ALLAH CC HERKESİ DÜRÜST KADINLARLA KARŞILAŞTIRSIN..ŞİMDİ BU ADAMIN GÜNAHI NEY..AKŞAMLEYİN EVİNE 2 LOKMA EKMEK GÖTÜRMEK DEYİLMİ..O ŞILLIĞIDA KESSE YERİDİR AMA CEZASI ARTACAK..ALLAH CC YARDIMCIN OLSUN KARDEŞİM..
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