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Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 08:32 | Son Güncelleme

Antalya'da kuaför Ramazan Acar'ın ilişkide olduğu kadının kocası tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Eşiyle birlikte evde yakaladı kuaförü öldüren Y.B hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı.

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Dosyada kocasını kuaförüyle aldatan Rukiye B.'nin ifadeleri de yer aldı. Rukiye B' eşinin evde kendisini kuaförüyle yakalandıktan sonra yaşananları anlattı. Rukiye B. ifadesinde olayı şöyle anlattı:

'Eşim ile 14 yıldır evliyiz. Maktulü kuaförüm olduğu için 5-6 yıldır tanıyorum. İlişkimiz 2 ay önce başladı. Eşimin haberi yoktu. Hep onun evinde görüşüyorduk. Hiç benim eve gelmemişti. Eşim bazen işyerinde kalıyordu. Bana o gün eve gelmeyeceğini söylemişti. 'Gelirsem de geç gelirim' demişti. Ben de her zamanki gibi geç geleceğini düşünerek Ramazan'ı eve çağırdım. 1 saat kadar otururuz diye düşünmüştüm. Gelirken alkol de almış. Birlikte içtik, sohbet ettik.'

'BİR HIŞIMLA İÇERİ GİRDİ'

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Ramazan ile sohbet ederken arabanın sesini duydum. Mutfak penceresinden baktım eşimin geldiğini gördüm. Ramazan'a 'kaç' dedim. İçerisi sigara dumanı dolu olduğu için pencereleri açtım. Ramazan'ı gönderince kendimi mutfağa attım. Kapının önünde olmak istemedim. Amacım eğer karşılaşmadılarsa bir şey yokmuş gibi davranmaktı. Eşim içeri girer girmez 'Onun evde ne işi var! diye bağırarak hışımla geldi. Bazen beni kuaföre bıraktığı için Ramazan'ın kuaför olduğunu biliyordu. Ramazan'ın facebook ve instagram sayfalarımda arkadaşım olduğunu da biliyordu. Sonrasında mutfaktan bıçağı aldı, dışarı çıktı. Bana zarar verir düşüncesiyle kapıyı kilitledim. Eşimi takip etmeye başladım. Mutfak penceresinden baktığımda eşimin binadan dışarı çıktığını gördüm. Kapıyı açtığımda Ramazan kanlar içinde yerde yatıyordu.'

'EŞİMİN AŞIĞINI ÖLDÜRDÜM'

Antalya'da gece yarısı evine dönen Y.B. eşi Rukiye B.'nin kendisini aldattığını iddia ettiği kadın kuaförü Ramazan Acar'ı terasta yakalamış ve tek bıçak darbesiyle öldürmüştü. Polisi arayan ve kendini 'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbar eden Y.B., evinin üst katında yakaladığı Acar'ı nasıl öldürdüğünü ve olay anında yaşananları anlattığı ilk ifadesinde şunları söylemişti: Binanın terasa çıkan kısmında bir şahıs gördüm. Üst tarafı çıplaktı. Kıyafetini giymeye çalışıyordu. Beni görünce terasa çıktı, demir kapıyı kapattı. Ben de terasa çıkınca bana doğru hamle yaptı. Aramızda arbede oldu. Ben de şahsı korkutmak için elimdeki bıçağı salladım. Bu sırada şahsa denk geldiğini fark ettim. Hemen ambulansı aradım.

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Anahtar Kelimeler:
kuaför kadın kocası Antalya Ramazan Acar

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