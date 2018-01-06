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Kucağında bebeğiyle uyuşturucu satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 12 saat önce

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kucağında bebeğiyle uyuşturucu sattığı belirlenen bir kadının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde operasyon yaptı. Baskında, kucağında bebeği olduğu halde uyuşturucu sattığı tespit edilen S.Ç. adlı kadın ile İ.K.O., M.A., A.Y. ve S.P. gözaltında alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ve işyerlerinde yapılan aramada 14 bin 217 adet Ecstasy hap, 1 kilo kokain ile 159.98 gram toz Ecstasy ile bir miktar sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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