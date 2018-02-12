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Kucağında çocuğu, elinde telefon ile otobüs kullandı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 09:26 | Son Güncelleme

Adana’da bir özel halk otobüsü şoförü, kucağında çocuğu elinde de telefonla oynayarak otobüs kullandı.

Adana’da bir özel halk otobüsü şoförü, kucağında çocuğu elinde de telefonla oynayarak otobüs kullandı. Trafikte tehlikeli anlar yaşatan şoför, görüntülendiğini anlayınca otobüsü durdurup çocuğu eşine verip, yoluna devam etti.
Seyhan ilçesinde İHA muhabiri tarafından görüntülenen 01 J 0378 plakalı 8/A hattı şoförü, izinli olduğu gün eşi ve çocuğuyla otobüse binerek dışarı çıktı. Bu sırada 3 yaşlarındaki oğlunu da kucağına alan şoför uzun süre oğlu kucağında elinde de telefonla oynayarak yolculuk yaptı. Trafikte tehlikeli anlar yaşatan şoför görüntülendiğini görünce Kıyıboyu Caddesi’nde otobüsü durdurup oğlunu eşinin kucağına verip, yoluna devam etti

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