Kucağındaki bebeğiyle 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),(DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde 6 katlı apartmanın 4'üncü katından asansör boşluğunda düşen Hatica Ektiren (32) ve kucağındaki oğlu Berken Ektiren (1,5)ağır yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi, Kızıltepe Caddesi üzerindeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katından asansöre binmek isteyen Hatica Ektiren, kapıyı açtıktan sonra asansörün gelmediği farketmeyip adımını atınca, kucağındaki oğlu ile birlikte boşluğa düştü. Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Derik Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan anne ve oğlu, ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisine alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Asansör boşluğundan yuvarlanan anne ve çocuğunun apartman yöneticisi Beytullah Ektiren'in eşi ve çocuğu olduğu öğrenildi.
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