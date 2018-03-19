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Küçük Azra, babasının kullandığı motosikletin arkasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin arkasında oturan 7 yaşındaki Azra, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Küçük Azra, babasının kullandığı motosikletin arkasında hayatını kaybetti

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin arkasında oturan 7 yaşındaki Azra, trafik kazasında hayatını kaybetti. Motosikleti kullanan baba ise kazayı yaralı olarak atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Korkuteli Karayolu Korkuteli girişinde Hakkı Cengiz (34) idaresindeki 07 RT 237 plakalı motosiklet, yol kenarında duran 41 L 7360 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hakkı Cengiz ile arkasında bulunan 7 yaşındaki kızı Azra Nur Cengiz yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ilköğretim okulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Azra Nur Cengiz, Korkuteli Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Küçük Azra, babasının kullandığı motosikletin arkasında hayatını kaybetti

Küçük Azra, babasının kullandığı motosikletin arkasında hayatını kaybetti

Küçük Azra, babasının kullandığı motosikletin arkasında hayatını kaybetti

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