Küçük çocuğu taciz eden kişiye sokak ortasında linç!

Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi eski 82.Yıl Devlet Hastanesi karşısında 7 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen ayakkabı boyacısı M.G.’yi fark eden mahalle sakinleri boyacının peşine düştü. Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs bir süre sonra mahalle sakinleri tarafından eski 82. Yıl Devlet Hastanesi arkasında yakalandı. Yakalanan şahıs mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı.

POLİSLER ZOR KURTARDI

Tekme tokat dövülen şahsı olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerinin elinden aldı. Yaralanan ve polis ekiplerince mahalle sakinlerinin elinden kurtarılan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA