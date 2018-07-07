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Küçük çocuğun gözleri önünde kadını ve torununu yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 14:50 | Son Güncelleme

ADANA'da daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.D., apartman bahçesinde oturan Ayşe T.'ye (63) pompalı tüfekle ateş etti.

Küçük çocuğun gözleri önünde kadını ve torununu yaraladı

ADANA, (DHA)- ADANA'da daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.D., apartman bahçesinde oturan Ayşe T.'ye (63) pompalı tüfekle ateş etti. Ayşe T. ve torunu Altay G. (17) saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Bu sırada merdivendeki bir çocuk, korku dolu gözlerle olanları izledi.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Ayşe T. ile torunu Altay G.'nin yanına, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.D. geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında A.D., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kadına ateş etti. Ayşe T. ile saçmaların isabet ettiği torunu Altay G. yaralandı. Bu sırada apartmanın merdivenlerinde duran bir çocuk ise yaşananları korku dolu gözlerle izledi.
EVE SIĞINDILAR
Saldırının ardından torununu yanına alan Ayşe T., evine sığınıp, polise ihbarda bulundu. Yaralılar, bölgeye yönlendirilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan A.D. ise Yeşiloba Mahallesi üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.D.'nin sorgusu sürerken, Ayşe T. ile torunu Altay G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Saldırı anına ait görüntüler ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Küçük çocuğun gözleri önünde kadını ve torununu yaraladı

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