Küçük çocuk, çakmakla oynarken, saman balyalarını yaktı

Mustafa ULUSOY/UĞURLUDAĞ (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde çakmakla oyun oynayan 7 yaşındaki Y.Ş., saman balyalarını yaktı.
Uğurludağ ilçesi Kırköy köyünde çakmakla oyun oynadığı iddia edilen Y.Ş., saman balyalarını tutuşturdu. Üst üste istiflenmiş saman balyaları alev alev yanarken, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Uğurludağ Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi.
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