Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Ordu’nun Ünye ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, tüfekle kazara ablasını vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, İnkur Mahallesi Fezviçakmak mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki S.K. evlerinde babasının tüfeğinin yerini değiştirmeye çalıştığı sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki ablası E.K.’yi başından vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine annesi kızını yerde kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.