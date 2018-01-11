HABER

Küçük çocuk otomobilin altında kaldı! Yürek yakan olay...

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 22:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin altında kalan çocuk öldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Bulvarı’nda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Ruba Halil’e (4) S.S.’nin kullandığı 34 PF 7351 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Halil, arkadan gelen M.B.’nin yönetimindeki 48 D 7762 plakalı otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu Dalaman Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı Ruba Halil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yaya geçidinden karşıya geçmek için yola çıktığı sırada 34 PF 7351 plakalı aracın Ruba Halil’e çarptığı, çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuğun 48 D 7762 plakalı otomobilin altında kaldığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kendi ölümünü böyle kaydetti! Kan donduran anlar
Canlı yayın yaparken kaza anını kaydetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Kaza Dalaman

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Adım adım savaşa! Tehlikeli gelişme

Adım adım savaşa! Tehlikeli gelişme

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bizi kıskanan avrupada yaya yaya geçidine adımını attığı anda araçlar durur siz buyur geç deseniz de geçmezler
Allah düşmanımın başına vermesin
ne bu hız sevdası o araç en az 120 ylle gidiyor
resmen cinayet umarım hak ettikleri en ağır cezayı alırlar.
4 yaşında çocuk o kadar işlek caddede nasıl tek başına karşıya geçmeye çalışır? annesi babası ne yapıyor o anda??! şoför tabi ki hatalı ancak hırsızın hiç mi kabahati yok? olan minnacık bebeğe oldu yazık
o yaya geçiti niye var 50 lik yolda 90 la gidilicek se ???
ANA YOLDA BEBENİN ELİ NİYE BIRAKILIR LAN ?
Diğer Haberler
Korku dolu anlar! Böyle izlediler

Korku dolu anlar! Böyle izlediler

Hastanede mide bulandıran olay! Kantinde engelli kızı taciz etti

Hastanede mide bulandıran olay! Kantinde engelli kızı taciz etti

İBB açıkladı! İşte İstanbul'daki kadın ve erkek nüfusu

İBB açıkladı! İşte İstanbul'daki kadın ve erkek nüfusu

Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

Karakoldan böyle kaçtı

Karakoldan böyle kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.