Küçük çocuk otomobilin altında kaldı! Yürek yakan olay...

Kaza, Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Bulvarı’nda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Ruba Halil’e (4) S.S.’nin kullandığı 34 PF 7351 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Halil, arkadan gelen M.B.’nin yönetimindeki 48 D 7762 plakalı otomobilin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu Dalaman Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı Ruba Halil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, yaya geçidinden karşıya geçmek için yola çıktığı sırada 34 PF 7351 plakalı aracın Ruba Halil’e çarptığı, çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuğun 48 D 7762 plakalı otomobilin altında kaldığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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