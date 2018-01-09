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Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 10:34 | Son Güncelleme 7 saat önce

Erzurum'da 1 yıldır dayısının tacizine uğrayan 10 yaşındaki çocuğun yaşadığı dehşet, annesinin yatağının yanına bıraktığı, "Dayım İ.K. tarafından taciz ediliyorum. Ben bunları kimseye anlatamadım. Ne olur, sen de kimseye anlatma" yazılı not ile ortaya çıktı.

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Erzurum’da, ortaokul 6’ncı sınıf öğrencisi Z.K., rehber öğretmenine arkadaşı F.A.’nın bir sorunu olduğunu söyledi. Uyarı üzerine öğretmen G.K. öğrenci F.A.’yı çağırarak, görüşme yaptı. Küçük kız, öğretmenine son 1 yıldır dayısının tacizine uğradığını, korktuğu için kimseye anlatamadığını söyleyince, ailenin şikayetiyle çocuğun dayısı İ.K., tutuklanarak, cezaevine konuldu. Dayı hakkında ’çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı’ suçundan 39 yıla kadar hapis cezası istendi.

Merkez Palandöken ilçesindeki bir ortaokulun öğrencisi Z.K. (10), 30 Kasım 2017 tarihinde rehber öğretmen G.K.’nin yanına giderek, sınıf arkadaşı F.A.’nın (10) son zamanlarda kendisine kötü davrandığını söyledi. Z.K.’nin, arkadaşının bir sorunu olduğunu belirtmesi üzerine öğretmen, yanına çağırdığı F.A. ile görüşme yaptı. Öğretmenine başından geçenleri anlatan F.A., son 1 yıldır dayısı İ.K.’nin (52) tacizine uğradığını ve korktuğu için kimseye söyleyemediğini dile getirdi. Öğretmen G.K. de küçük kıza, durumdan ailesine bahsetmesi gerektiğini belirterek, taciz olayını tutanak altına aldı.

ANNE: 'EŞİMİN HABERİ OLMAZSA ŞİKAYETÇİ OLURUM'

Bunun üzerine F.A., annesinin yatağının yanına, "Dayım İ.K. tarafından taciz ediliyorum. Ben bunları kimseye anlatamadım. Ne olur, sen de kimseye anlatma" yazılı not bıraktı. Kağıdı bulup, notu okuyunca şoke olan anne, okuldan da çağrılması üzerine kızın öğretmenleriyle görüşmeye gitti. F.A.’nın annesi, öğretmenlere eşinin olayı bilmediğini, haberdar olması halinde ağabeyini öldürebileceğini söyledi. Anne, eşinin haberdar olmaması şartıyla şikayette bulunacağını belirtti.

Öğretmen G.K.’nin durumu yetkili kurumlara bildirmesi ve annenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, F.A.’nın Erzurum Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesine başvuruldu. Dayısının, ilk defa evinde oyun oynadığı sırada kendisine dokunduğunu anlatan F.A., birkaç kez elle tacize uğradığını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, TUTUKLANDI

Taciz olayının yetkili kurumlara bildirilmesi ve annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.K., geçen yıl 9 Aralık günü tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.K. yeğenine cinsel eylemlerde bulunmadığını ileri sürdü. İ.K., "Dayı- yeğen ilişkisinin getirmiş olduğu samimiyet ile yeğenlerimi sevip, öpüyorum. Yeğenim ile zaman zaman oyun oynuyorum; ancak cinsel bölgelerine dokunmuyorum" iddiasında bulundu.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş’in hazırladığı iddianame, Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık dayının ’çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı’ suçundan 15 yıldan 39 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. İ.K.’nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. (DHA)

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Erzurum taciz

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
yine erzurum,yine erzurum!!''kendisinden 15 yaş büyük bir kadınla evlenip,peygamberin izinden gidiyorum diyen dindar(!)erkek gördünüzmü hiç?''haticeye bakan yok,hep ayşe.....!,bu yaşta çocuk sapkınlıklarının,hep din öğesinin işlendiği buralarda oluşu dikkat çekmeli ve gereği yapılmalıdır!!!
@d.gultekin09 Ne alaka şimdi kız dayısının tacizine uğramış sen dinden çocuk yaşta evlilikten bahsediyorsun. Lütfen dini konu yapıp burada insanların dinden çıkmasına vesile olma..
senin o masuma uzanan ellerini kesmeyen adalet adalet değil bence....
İnşallah içeride acı çeke çeke ölürsün.
ASMAK LAZIM. HANİ İDAM GELECEKTİ NEREDEEE?
Özellikle rehber öğretmenler bu konuda gereğini yaparsa bu tür sapıklar bir bir ortaya çıkar. Korkutarak utandırarak şimdiye kadar yaptıkları yanlarına kar kalıyordu pisliklerin.
yaw kardeşim KHK Larla istedigin kanunu çıkariyorsun Neden 1 KHK çıkarıp bu SAPIK ve SAPKINLARI iple SALLANDIRMIYORSUN ALLAHIM bu sapik ve sapkınları Hz.LUT kavmini helak ettiğin gibi helak et
çocuklar asla yalan söylemez..hele böyle bir konuda asla...!
Ramazanda ellerinde sopalar ile oruç yiyenleri arayanlar nerde,şimdi tam zamanı o sopaların
Türkiye de bu oranın inanılmaz boyutlarda olduğunu gösteren bir çok araştırma var, polis kayıtlarında şikayetlerden vazgeçme , aile içi baskılar sonucu şikayetlerden vazgeçme sonucu adli olay boyutuna varmadan örtbas edildiği için infial yaratmıyor, ancak olan küçücük kız çocuklarına oluyor, bizim gibi kapalı toplumlarda ergenlik döneminden başlayan aile içi cinsel istismar batı ülkelerine göre 10 kat fazla. islam ülkesi olsan ne olur namaz kılsan ne olur sapık bir zihniyet kafirden daha kafirdir.
idam şart bu tip sapıklara...
Bi dayı bi insan nasıl böyle alçala biliyor okuyunca erkek olduğuma insan olduğuma lanet ediyorum bu insanların Allah a olan uzaklığını gösteriyor Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.
Çok değil 1 tanesini şeyinden sallandırıp herkese göstereceksin,tüm medya yayınlayacak bak sonra bunlardan başka çıkıyor mu! Sapık ruhlu adi varlıklar...
SENİ ASMAYAN ADALET ADALET DEĞİLDİR..
büyük bir ülke türkiye islamın diregi türkün onuru şerefi burası tabikide çocuklarada tecavuz edecek fujuş yapacak çünkü türk ırkı peygamber ocagından çıkmıştır onlun için herşey helaldıir kahramandır süpermandır örümcek adamdır hatta battal gazi oglu mehmetçikler diyarıdır yaşasın şanlı türk bayragı yaşasın türk çocuklarına yapılan tecavuzumuz kahrolsun tecavuzcu olmayanlar..allahu ekberrr uyaşasın allahlar peygamberler evliyarlar kuranı kerimler incilller zeburlar..vs vs...
Rehber öğretmenliğin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu haber unvanımızı değersizleştirmeye çalışanlara bir kez daha yanıttır .Can güvenliğimizi hiçe sayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz, fakat yerimize konulmak istenen bilimsellikten uzak (manevi öğretmenlik gibi)kadrolar açılmaya çalışılarak bizleri daha farklı konuma koymak istemektedirler....
Böyle haberler yüzünden bi erkek olarak karşı cinse veya otobüste metroda 10 kat daha tedirgin oluyorum yapmadığım bişey yüznsen suçlanırmıyım diye. Yani bi kadın beni taciz etti desse sorgulamadan dilnç edilir insan. Reis çıkar şu idamı artık. Kimseyi koruma amaçlı yazmıyorum
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