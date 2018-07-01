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Küçük Eylül’ü öldürmekle suçlanan şüpheli tekrar sorguya alınacak

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 20:57 | Son Güncelleme

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde Eylül Yağlıkara'yı (8) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur K., küçük kızın cesedinin bulunması nedeniyle tekrar sorguya alınacak.

Küçük Eylül’ü öldürmekle suçlanan şüpheli tekrar sorguya alınacak

Eylül'ü arama çalışmalarına katılıp, ailesini teskin eden Uğur K.'nın, iz süren ve kokuya duyarlı kadavra köpeğinin getirileceğinin duyulmasının ardından paniğe kapılarak köyden ayrıldığı belirlendi. Öte yandan Eylül’ün cesedinin bulunduğu alandaki teker izleri de, şüphelinin aracına ait olduğu öğrenildi.

Bursa'da yaşayan İbrahim- Şerife Yağlıkara çifti, yaz tatili için memleketleri Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için evden çıktı.

En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül, dönmeyince ailesi dışarı çıkarak küçük kızı aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi.

KRİMİNAL LABORATUVARDA İNCELENDİ

İhbar üzerine köye çok sayıda asker ile AFAD ekibi ve özel ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılmadı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Yağlıkara ailesinin gözaltına alınan komşusu Uğur K. tutuklandı. Uğur K.'nin el konulan otomobilinde bulunan saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltuklar ve paspaslar kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümünde bulunan eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu belirlendi.

DİKTİĞİ DİREĞİN DİBİNDE EYLÜL'ÜN CESEDİ BULUNDU

Köyde yaşayan çoban İzzet Bükülmez, Cuma günü jandarmayı arayarak tutuklanan Uğur K.'yi olay günü Yüzükbaşı yolu mevkisinde arabasıyla gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Aramalar sırasında köpeğin tepki vermesi üzerine, elektrik direğinin dibi kazılınca Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu Uğur K.'nin diktiği belirlendi.

zanli

YENİDEN SORGUYA ALINACAK

Eylül'ün katil zanlısı Uğur K., tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde diğer mahkumlar tarafından linç edilme ihtimaline karşı tek kişilik hücrede tutuluyor. 8 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Uğur K., tüm soruları yanıtsız bırakıp şu ana kadar suçunu itiraf etmedi. Uğur K., Eylül'ün cesedinin bulunması nedeniyle sorguya yeniden alınacak. Öte yandan Eylül'ü arama çalışmalarına katılıp, aileye 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Uğur K., iz süren ve kokuya duyarlı kadavra köpeğinin getirileceğinin duyulmasının ardından paniğe kapılarak, köyden ayrılmıştı. Ayrıca olayla ilgili olarak 4 kişinin daha gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.

OLAY YERİNDEKİ ARAÇ İZLERİ DE ZANLININ ARACINA AİT

Olay yerindeki lastik iziyle Uğur K.'nin aracına ait iz de eşleşirken, şüphelinin Eylül'ü ilk tespitlere göre boğarak öldürdüğü belirtiliyor. Eylül'ün kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun raporunda belli olacak.

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