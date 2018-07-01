HABER

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 05:11 | Son Güncelleme

Ağrı’da ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan Leyla’dan hala haber yok. Kayıp kızını ararken, kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cansız bedeninin bulunduğu haberi, Ağrı’da kızlarını arayan Aydemir ailesini de yasa boğdu.

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Ağrı’da ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 16 gündür aranan Leyla’dan henüz bir haber yok. Köyü çembere alan ve aranmadık yer bırakmayan ekipler, kuyuları boşalttıktan sonra köy mezarlığını tamamen arayarak toprağın yumuşak olduğu bazı yerlerde kazı çalışması yaptı. Ancak bir sonuç elde edilemedi.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, kayıp kızını ararken, kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cansız bedeninin bulunduğu haberi, Ağrı’da kızlarını arayan Aydemir ailesini de yasa boğdu. Eylül’ün akıbetini de takip ettiklerini belirten baba Nihat Aydemir, “Onlar da bizim gibi aynı acıyı yaşadıkları için Eylül’ü de basından takip ediyorduk. Akşam aldığımız haber bizim ailemizi de yıktı” dedi.

baba

‘BENİM KIZIM SAĞ’

Eylül’ün anne ve babasını en iyi kendilerinin anladıklarını belirten baba Aydemir, “Allah onlara sabırlar versin. Olayı öğrenince, eşim ve kızlarım büyük üzüntü yaşadılar. Eşim sabaha kadar durmadan ağladı. Korkumuz, endişemiz bir kat daha arttı. Ama benim kızım yaşıyor. Türkiye’nin her yerinden arayıp moral verenler, dua edenler oluyor. Biz kızımızın geleceği günü umutla bekliyoruz” diye konuştu.

PARTNERBugün son, hala evlenme teklif etmediBugün son, hala evlenme teklif etmedi
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanamaEylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanama
Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı varGece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Leyla Eylül minik eylül kayıp leyla kayıp leyla aydemir kayıp leyla bulundu mu dedesinin köyünde kaybolan kızlarını arayan Aydemir Ailesi ailesini de yasa boğdu

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

İYİ Parti'den Koray Aydın imzasıyla teşkilatlara görevden alma ve istifa talimatı!

İYİ Parti'den Koray Aydın imzasıyla teşkilatlara görevden alma ve istifa talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanama

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.