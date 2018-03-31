Küçük Hamit, maganda kurşunuyla ağır yaralandı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde evinin bahçesinde oynayan Hamit Aktaş (6) kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Tonya ilçesi Büyük Mahalle'de meydana geldi. Hamit Aktaş, bahçede oynadığı sırada kimliği belirlenemeyen magandanın silahından çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı
Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı
Sütyen takmayı sevmiyorlar
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum