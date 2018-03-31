Küçük Hamit, maganda kurşunuyla ağır yaralandı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde evinin bahçesinde oynayan Hamit Aktaş (6) kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tonya ilçesi Büyük Mahalle'de meydana geldi. Hamit Aktaş, bahçede oynadığı sırada kimliği belirlenemeyen magandanın silahından çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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