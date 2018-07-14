HABER

'Küçük hırsızlar' bu sefer Kadıköy'de bir otomobil çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Geçtiğimiz aylarda Ümraniye park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir'de de bir minibüsü çalan 2 çocuk bu sefer Kadıköy'de ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Geçtiğimiz aylarda Ümraniye park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir'de de bir minibüsü çalan 2 çocuk bu sefer Kadıköy'de ortaya çıktı. Lüks bir sitedeki eve giren 2 çocuk anahtarını aldıkları otomobili çaldı. Olay geçen pazar Kadıköy Bostancı'da meydana geldi. Sabaha karşı lüks bir sitedeki eve giren çocuk hırsızlar evdeki otomobil anahtarını alarak çıktı. Evden aldıkları anahtarla otomobili çalan çocuklar izlerini kaybettirdi. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını gören araç sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri siteye ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler incelendikten sonra hırsızların, daha önce Ümraniye'de park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir'de de bir minibüsü çalan 2 çocuk olduğu belirlendi. Polis 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Çalıntı otomobille Çekmeköy Nişantepe'de görülen çocuklar ile polis arasından kovalamaca yaşandı. Çocuklar kovalamaca esnasında çalıntı aracın yakıtı bitince araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler M.Y (13) ile K.'yi (12), kısa süre sonra yakaladı. 2 çocuk ifadelerin alınmasının adliyeye sevkedildi. Çocuklar ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Cezaevinden firar etmek isterken, duvardan düşüp, yaralandıCezaevinden firar etmek isterken, duvardan düşüp, yaralandı
Emekli polis memurunun öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktıEmekli polis memurunun öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.