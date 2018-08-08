Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki Nihan Sevim'e elektrikli bisiklet çarptı. Küçük Nihan kazadan yara almadan kurtulurken, baygınlık geçiren yanındaki annesi Canan Sevim, hastaneye kaldırıldı.
Mesudiye Caddesi'nde, Orhaniye Kavşağı'na doğru giden O.S. yönetimindeki elektrikli bisiklet, aniden önüne çıkan Nihan Sevim'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız yara almadan kurtulurken, kazayı gören annesi Canan Sevim ise baygınlık geçirdi.
Uzun süre kendisine gelemeyen Sevim ile hafif yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü O.S., hastaneye kaldırıldı.
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