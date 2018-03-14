Küçük kıza kaş göz işareti yapan şahıs, taciz iddiasıyla darp edildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir şahıs, 2-3 yaşlarında küçük bir kız çocuğuna kaş-göz işareti yaptığı ve yanına gelerek öpmeye çalıştığı iddiasıyla, küçük kızın babası ve çevredekiler tarafından dövüldü.
Turgutlu Ergenekon Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, babasının yanında bulunan küçük kız çocuğuna, A.Ö. tarafından kaş-göz işareti ile tacizde bulunulduğu, küçük kızın AVM’de oynarken A.Ö.’nün kıza yaklaşarak öpmeye çalıştığı iddia edildi. Kızına kaş göz işareti yapıldığını fark eden baba, A.Ö.’yü AVM dışına çıkardı ve çevredeki vatandaşların da olaya müdahil olmasıyla gerginlik yaşandı. Tacizde bulunduğu iddiasıyla A.Ö., kızın babası ve çevredekiler tarafından darp edilirken, bölgeye polis ekipleri intikal etti. Gözaltına alınan A.Ö.’nün sessiz kalarak suçlamalarla ilgisi olmadığını söylediği iddia edildi.
Adli mercilere sevk edildi
Yaşanan olay sonrası A.Ö. gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından sorgulandı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu ve işlemleri biten A.Ö. asayiş ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. A.Ö. mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi. Olay anında dayak yiyen A.Ö.’nün yüz bölgesindeki yaralar dikkat çekti.
Meydana gelen olayla ilgili olarak Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı
Mart ayının sıcaklık rekoru geliyor! Meteoroloji açıkladı!
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum