Küçük kıza kaş göz işareti yapan şahıs, taciz iddiasıyla darp edildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir şahıs, 2-3 yaşlarında küçük bir kız çocuğuna kaş-göz işareti yaptığı ve yanına gelerek öpmeye çalıştığı iddiasıyla, küçük kızın babası ve çevredekiler tarafından dövüldü.

Turgutlu Ergenekon Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, babasının yanında bulunan küçük kız çocuğuna, A.Ö. tarafından kaş-göz işareti ile tacizde bulunulduğu, küçük kızın AVM’de oynarken A.Ö.’nün kıza yaklaşarak öpmeye çalıştığı iddia edildi. Kızına kaş göz işareti yapıldığını fark eden baba, A.Ö.’yü AVM dışına çıkardı ve çevredeki vatandaşların da olaya müdahil olmasıyla gerginlik yaşandı. Tacizde bulunduğu iddiasıyla A.Ö., kızın babası ve çevredekiler tarafından darp edilirken, bölgeye polis ekipleri intikal etti. Gözaltına alınan A.Ö.’nün sessiz kalarak suçlamalarla ilgisi olmadığını söylediği iddia edildi.

Adli mercilere sevk edildi

Yaşanan olay sonrası A.Ö. gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından sorgulandı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu ve işlemleri biten A.Ö. asayiş ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. A.Ö. mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi. Olay anında dayak yiyen A.Ö.’nün yüz bölgesindeki yaralar dikkat çekti.

Meydana gelen olayla ilgili olarak Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.