Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...

Hakimin savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadelerde ise kan donduran ayrıntılar dikkat çekti. Sanık Murat Şahin Akyüz’ün savcılıktaki ifadesinde, “Çocuklar parkta oynuyordu. Aralarındaki en iri çocuk oydu. Onun yanına gidip kendisini gezmeye götüreceğimi söyledim. Elinden tutup çalılık bir yere götürdüm. Korkup ağlamaya başladı. Kendisini bayıltıp valize koydum. Sonra Kırlangıç Sitesi'ne gittim. Valizi açtığımda nabzını kontrol ettim. Halen yaşıyordu. Ben yıllardır bonzai kullanıyorum. O gün de kullandım. Sonrasını hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

1 Haziran 2017 tarihinde evinin çevresindeki parkta oynarken kaçırılan ve ardından Kırlangıç Sitesi adlı metruk binada tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülmüş şekilde bulunan 6 yaşındaki E.U'nun katil zanlısı Murat Şahin A. ilk kez Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Güvenlik gerekçesi ile tutuklu bulunduğu Kandıra Kapalı Cezaevi'nden getirilmeyen ve mahkemeye SEGBİS sistemi ile katılan zanlı, mahkemede susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Mahkeme reisi, sanığa, küçük kızın kanında psikiyatrik tedavilerde kullanılan ilaçların kalıntılarına rastlandığını kıza her hangi bir ilaç verip vermediğini de sordu. Sanık, hiçbir şey hatırlamadığını dile getirerek, soruyu cevapsız bıraktı. Davacı tarafın avukatı ise, sanığın küçük kızı bavula koymasının başka bir açıklamasının olamayacağını dile getirerek, olayı tasarladığını bir kez daha tekrarladı.

Davacı baba Nurettin Umutlu ve anne Aysel Umutlu’nun avukatları Erdem Keleş ise, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğinin açık olduğunu dile getirdi. Şahsın suçunun deliler eşliğinde açık olduğunu belirten Keleş, “Biz sanığın tasarlayarak adam öldürmek, canavarca his ve eziyet çektirirerek öldürmek suçlarından müebbet hapse çarptırılmasını istiyoruz” dedi.

"İDAMINI İSTİYORUZ"

Mahkeme çıkışında bir açıklama yapan davacı tarafın avukatı Erdem Keleş, “Adli tıp raporunu bekliyoruz. Dosyada başka bir şey kalmadı. Biz bu celsede bitmesini bekliyorduk. Adli tıp raporunu beklemek zorundayız. Bizim bu aşamadan sonra arzumuz, sanığın en ağır şekilde cezalandırılıp, herhangi bir takdiri indirimden dahi yararlandırılmamasıdır. Bize göre sanık eylemi tek başına işlemedi. Birden fazla yardımcısı var. Bunlarla ilgili de gerekli prosedürleri başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Küçük kızın babası Nurettin Umutlu ise açıklamasında, “Biz idamını istiyoruz. Bu tip olayların yaşanmaması için devletimizin idamı getirmesini istiyoruz. İdam yoksa da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve hiçbir aftan yararlanmamasını talep ediyoruz” diye konuştu. Mahkeme çıkışında talihsiz kızın babası, annesi ve yakınları göz yaşlarına boğuldu.

İHA