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Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 18:10 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kaçırdığı kız çocuğuna metruk bir binada önce tecavüz eden, ardından da boğarak öldüren Murat Şahin Akyüz hakim karşısına çıktı.

1 Haziran 2017 tarihinde evinin çevresindeki parkta oynarken kaçırılan ve ardından Kırlangıç Sitesi adlı metruk binada tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülmüş şekilde bulunan 6 yaşındaki E.U'nun katil zanlısı Murat Şahin A. ilk kez Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Güvenlik gerekçesi ile tutuklu bulunduğu Kandıra Kapalı Cezaevi'nden getirilmeyen ve mahkemeye SEGBİS sistemi ile katılan zanlı, mahkemede susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

KAN DONDURAN İFADE

Hakimin savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadelerde ise kan donduran ayrıntılar dikkat çekti. Sanık Murat Şahin Akyüz’ün savcılıktaki ifadesinde, “Çocuklar parkta oynuyordu. Aralarındaki en iri çocuk oydu. Onun yanına gidip kendisini gezmeye götüreceğimi söyledim. Elinden tutup çalılık bir yere götürdüm. Korkup ağlamaya başladı. Kendisini bayıltıp valize koydum. Sonra Kırlangıç Sitesi'ne gittim. Valizi açtığımda nabzını kontrol ettim. Halen yaşıyordu. Ben yıllardır bonzai kullanıyorum. O gün de kullandım. Sonrasını hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

"UYUŞTURUCU BENİM KANIMDA BELLİ OLMAZ"

Sanık, hakim kanında uyuşturucu madde bulunmadığını hatırlatması üzerine, “Ben yıllardır uyuşturucu kullanıyorum. Uyuşturucu benim kanımda belli olmuyor” diye cevap verdi.

Davacı baba Nurettin Umutlu ve anne Aysel Umutlu’nun avukatları Erdem Keleş ise, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğinin açık olduğunu dile getirdi. Şahsın suçunun deliler eşliğinde açık olduğunu belirten Keleş, “Biz sanığın tasarlayarak adam öldürmek, canavarca his ve eziyet çektirirerek öldürmek suçlarından müebbet hapse çarptırılmasını istiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti davayı 22 Mart 2018 tarihine ertelerken, sanık Murat Şahin Akyüz ‘ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KÜÇÜK KIZIN KANINDA PSİKİYATRİK İLAÇ KALINTISI TESPİT EDİLDİ

Mahkeme reisi, sanığa, küçük kızın kanında psikiyatrik tedavilerde kullanılan ilaçların kalıntılarına rastlandığını kıza her hangi bir ilaç verip vermediğini de sordu. Sanık, hiçbir şey hatırlamadığını dile getirerek, soruyu cevapsız bıraktı. Davacı tarafın avukatı ise, sanığın küçük kızı bavula koymasının başka bir açıklamasının olamayacağını dile getirerek, olayı tasarladığını bir kez daha tekrarladı.

"İDAMINI İSTİYORUZ"

Mahkeme çıkışında bir açıklama yapan davacı tarafın avukatı Erdem Keleş, “Adli tıp raporunu bekliyoruz. Dosyada başka bir şey kalmadı. Biz bu celsede bitmesini bekliyorduk. Adli tıp raporunu beklemek zorundayız. Bizim bu aşamadan sonra arzumuz, sanığın en ağır şekilde cezalandırılıp, herhangi bir takdiri indirimden dahi yararlandırılmamasıdır. Bize göre sanık eylemi tek başına işlemedi. Birden fazla yardımcısı var. Bunlarla ilgili de gerekli prosedürleri başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Küçük kızın babası Nurettin Umutlu ise açıklamasında, “Biz idamını istiyoruz. Bu tip olayların yaşanmaması için devletimizin idamı getirmesini istiyoruz. İdam yoksa da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve hiçbir aftan yararlanmamasını talep ediyoruz” diye konuştu. Mahkeme çıkışında talihsiz kızın babası, annesi ve yakınları göz yaşlarına boğuldu.

İHA

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cinayet uyuşturucu Yalova Çınarcık

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kuran'da recm yok, dininden döneni öldürmek yok, savaş esirleriyle nikahsız evlenmek yok. Tüm bunlar ve daha fazlası uyduruk rivayetlerle İslam'a eklendiler. Hüküm sadece Allah'ındır. (Yusuf 40) Peygamber ise sadece elçidir. (Ankebut 18) Peygamberin hüküm koyma yetkisi yokken, peygamber adına iftiralar atıldı. Böylece Allah'ın şeriatı hep yanlış anlatıldı. Oysaki kanun koyarken Kuran örnek alınsa, toplum rahat bir nefes alacak, insanlar birbirini öldüremeyecek, kimse çalamayacak, kimse eşkiyalık yapmaya yeltenemeyecektir. Toplumun huzuru için kim Allah'tan daha iyi hüküm koyabilir?
o kucuk masum cocuk ne yasadi ise ne kadar korktu ise aynisini icerde insallah yasatirlar sanada bu nasil bi sapikliktir bu nasil bir hayvanliktir bu nasil bir vahsiliktir mahkeme neyini bekliyor ne adli raporu ailesine daha fazla eziyet ediyor muhebbet hapis verin icerdede hadim edin bu pisligi geberene kadar çürüsun iceride
nefes almasına bile gerek yok
İdam gelmeden bu hayvandan aşağı mahluklar terbiye olmayacak, hapis kimseyi korkutmuyor
Allah belanı versin
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