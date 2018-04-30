Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

Korkunç olay, Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tek başına yaşayan Feyzullah Y.'nin (59) bir kız çocuğu ile bakkala gitmesi ve onu eve getirdiğini görmesi üzerine kız çocuğu ve adamı takip etmeye başladı. Vatandaşlar önce torunu olabileceğini ona bakkaldan yiyecek alabileceğini düşündü. Ancak kız çocuğunun sürekli geldiğini görmeleri üzerine, 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki H.K. bir gün yine evden çıktığında komşular kız çocuğunu yanlarına alıp neden bu adamın evine geldiğini sordu.

"ANNEM BABAM DUYARSA BENİ GEBERTİR"



Bunun üzerine ağlamaya başlayan kız çocuğu şahsın, dedesinin arkadaşı olduğunu bu nedenle 5 ile 10 lira arasında kendisine para verdiğini söyledi. Ancak kadınlara bu inandırıcı gelmeyince kız çocuğuna sormaya devam ettiklerinde H.K. ağlayarak "Ne olduğunu anlatırsam polisler beni de götürür, annem babam duyarsa beni gebertir" diye gözyaşlarına boğuldu.

"BANA PARA VERİP TACİZ EDİYORDU"



Kadınlar korkmaması gerektiğini söyleyince kız çocuğu "Yaşlı adam bana para verip beni taciz ediyordu" diye ağladı. Bunun üzerine kadınlar kız çocuğunu ve aldıkları bu ses kaydını polise götürdü.

