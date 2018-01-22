Küçük Mustafa, evde tek başınayken çıkan yangından kaçarak kurtuldu

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, Sarıpınar ailesinin evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sırasında evde tek başına olan Mustafa Sarıpınar (6), kaçarak alevlerden kurtuldu.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Güneyyurt beldesi Oda Mahallesi'nde Sarıpınar ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Maden işçisi baba Şevket Sarıpınar işe gitti, anne Havva Sarıpınar da bir işi için evden ayrıldı. Evde yalnız kalan Mustafa Sarıpınar, oynadığı sırada bir anda odadan duman ve alevlerin yükseldiğini fark etti. Küçük Mustafa, hızla evden çıkıp bağırarak komşularından yardım istedi. Yangın, çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

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