HABER

Küçük Mustafa, evde tek başınayken çıkan yangından kaçarak kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, Sarıpınar ailesinin evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sırasında evde tek başına olan Mustafa Sarıpınar (6), kaçarak alevlerden kurtuldu.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Güneyyurt beldesi Oda Mahallesi'nde Sarıpınar ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Maden işçisi baba Şevket Sarıpınar işe gitti, anne Havva Sarıpınar da bir işi için evden ayrıldı. Evde yalnız kalan Mustafa Sarıpınar, oynadığı sırada bir anda odadan duman ve alevlerin yükseldiğini fark etti. Küçük Mustafa, hızla evden çıkıp bağırarak komşularından yardım istedi. Yangın, çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek

PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Giresun'da ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Giresun'da ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.