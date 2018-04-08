Küçük Oğuzhan, soba kurbanı oldu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde odada tek başına uyuyan 4 yaşındaki çocuk, sobadan çıkan duman sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Korkuteli’ye bağlı İmrahor Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Oğuzhan Kemi, odasında uyurken sobadan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Kapısı ve penceresi kapalı olan odadan dumanlar çıktığını fark eden anne hemen içeri girip kapıyı ve pencereyi açtı. Oğlunun hareketsiz olduğunu gören anne ve komşuları 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Oğuzhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırılan küçük Oğuzhan, bugün kılınan öğle namazının ardından İmrahor mezarlığında toprağa verildi.
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