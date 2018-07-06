Muğla’nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi’nde 4 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen kazada, düğün konvoyunun geçişi sırasında ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı’na (8), ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ömer Faruk Odabaşı, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılırken iç kanama sonucu ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON SÖZÜ "ANNE ÜZÜLME BENİM BİR ŞEYİM YOK" OLDU

Küçük çocuk kaza yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedye ile ambulansa bindirilirken üzüntüden ağlayan annesine “Anne üzülme benim bir şeyim yok” dedi. Küçük Ömer Faruk’un iç kanamaya bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

"TATİLE GELDİĞİ İÇİN FUTBOL OKULUNA YAZDIRMIŞTIM"

Cenazede oğlunun kaza anını anlatan baba Murat Odabaşı, "Büyük oğlum tatile geldiği için futbol okuluna yazdırmıştım. Evimizin karşısında iki şeritli yolda karşıya geçmeye hazırlanıyorduk. Tek taraflı yol tıkalı olduğu için diğer şeritte 15 araçlık bir konvoy vardı. Biz de tam karşıya geçeceğimiz sırada konvoyların arkasında bekleyen aracın bir tanesi araçların önüne geçmek için sol şeritten sollama yaptı. Biz de yola çıktığımız için Ömer’im karşıya koşarak geçmek istedi. Araç fark etmemesi sonucu çocuğuma çarptı" dedi.