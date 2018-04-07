HABER

Küçük Polat hurda yüklü kamyonetin altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde 8 yaşındaki çocuk hurda yüklü kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi.Kaza saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak’ta meydana geldi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde 8 yaşındaki çocuk hurda yüklü kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi.
Kaza saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynayan 8 yaşındaki Polat Alemdar geri manevra yapan M.A.’nın kullandığı 65 AF 448 plakalı hurda yüklü kamyonetin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen çocuğun anne ve babası ise sinir krizi geçirdi. Acılı anne ve baba mahalle sakinleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Polat’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastane yangınında yine aynı soru!Hastane yangınında yine aynı soru!
Savcı açıkladı: Bin 700'er yıl hapsi isteniyorSavcı açıkladı: Bin 700'er yıl hapsi isteniyor
Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.