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Küçük yaşta evlendiği kocası 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Konya’da, 7 yıl önce anne ve babalarının rızasıyla teyzesinin kızıyla dini nikahla evlenen, eşi 18 yaşına girince de resmi nikahlanan kişi, evlendiği tarihte eşi 15 yaşında olduğunu için açılan davada, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alarak cezaevine gönderildi.

Konya’da, 7 yıl önce anne ve babalarının rızasıyla teyzesinin kızıyla dini nikahla evlenen, eşi 18 yaşına girince de resmi nikahlanan kişi, evlendiği tarihte eşi 15 yaşında olduğunu için açılan davada, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alarak cezaevine gönderildi. 2 çocuğu bulunan 7 aylık hamile kadın, eşinin tahliyesini talep etti.
Konya’da 2011 yılında ailelerinin rızasıyla Murat Kandemir, teyzesinin kızı Pınar Üstün ile dini nikah kıyarak evlendi. Aynı yıl genç kadının hamile kalması üzerine çift hastaneye gitti. Hastane kayıtlarında Pınar Üstün’ün 15 yaşında olduğunun belirlenmesi üzerine, Murat Kandemir hakkında Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan kamu davası açıldı. Dava devam ederken Pınar Üstün 18 yaşını doldurdu, resmi nikah kıyılarak Kandemir soyadını aldı. 7 yıldır evli olan Kandemir çiftinin Talha ve Muhammet Bayram isminde iki erkek çocuğu dünyaya geldi. 3. çocuğunun dünyaya gelmesini bekleyen çift, Murat Kandemir’e 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesiyle yıkıldı. Murat Kandemir (32) kararın ardından tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

“Eşimi geri istiyorum"
Pınar Kandemir, 3 gün önce cezaevine gönderilen eşinin tahliye edilmesini istedi. Eşinden hiç şiddet görmediğini söyleyen Pınar Kandemir, “Biz 2011 yılında eşimle evlendik. Teyzemin oğlu ile severek evlendim. Düğünümüz yapıldı, ikimizin de gönül rızası vardı. Şimdi eşime 8 yıl 4 ay hapis cezası geldi. Eşim tutuklanarak cezaevine götürüldü. Ben kirada oturuyorum, kayınbabam yaşlı bana bakacak durumu yok. İki çocuğum var birde kendim hamileyim. Gidecek yerim, çalacak kapım yok. Buradan Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, ondan tek ricam; ev, para, pul değil kocamı istiyorum. Ne olur sesimi duysunlar, bana yardım etsinler 3 çocukla ortada kaldım. Resmi nikahım var eşim bir gün olsun şiddet uygulamadı, vurmadı bir şey yapmadı. Tam tersi ilgilendi, çocuklarına sahip çıktı, bana sahip çıktı. Bir yanlışını hiçbir zaman görmedim. 8 senedir evliyim, hiç pişman değilim evlendiğime. Ama eşim şu an tutuklu, 2 gündür ve 2 gündür çok perişanım” ifadelerini kullandı.

“Bizi de alsın ceza evine götürsünler”
Eşine aldığı cezanın değil, çocuklarının ayrı kalmasının ağır geldiğini belirten Pınar Kandemir, “Eğer eşime ceza vermeye kararlıysalar o zaman bizi de alsın ceza evine koysunlar. Biz de onun kadar suçluyuz o zaman, ben ve çocuklarım da o kadar suçlu. Eşim şu an 4 duvarda kapalı bende dışarıda kapalıyım. 4 duvar arasında kaldım. Kime gideyim kime başvurayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. İki çocuklu hamile bir kadınım, 2 gündür sıkıntı ediyorum eşim yanımda yok, ben doğuma gideceğim, bu çocuklarıma kim bakacak. Evim kira, elektriğim suyum var. Eşim kimseye muhtaç etmiyordu bizi şimdi ben ne yapacağımı ne edeceğimi bilmiyorum. Lütfen rica ediyorum Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Başbakanımıza sesleniyorum, ne olursun benim sesimi duysun bana yardım etsin” ifadelerini kullandı.

"Bizim gibi ailelere yardımcı olun"
2011 yılında evlendirdiği oğlu cezaevine giren baba Bayram Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek kendileri gibi mağdur ailelere yardım edilmesini talep etti. Bayram Kandemir, "Allah rızası için yardımcı olmanızı istiyoruz. Biz ve biz gibi ailelere yardımcı olmanızı istiyoruz. Şimdi bu tür insanlar perişan çaresiz. Cumhurbaşkanım mağdur insanlara bir çare bulmanızı rica ediyoruz. 2 gündür bu çocuklar perişan ne olduğunu bilemedik şu anda cezalar geldi. Tutuklama kararı çıkmış, oğlumu aldılar ceza evine attılar. Torunlarım babasını soruyor. Ailesi, hanımı ayrı bir perişan, biz ayrı bir perişanız. Allah rızası için biz ve bizim gibi insanlara bir çare bulmanızı rica ediyoruz" diye konuştu.

"Kızımızı kendi rızasıyla evlendirdik"
Kızını kendi rızasıyla evlendirdiğini söyleyen Pınar Kandemir’in annesi Güvercin Üstün ise “Birbirlerini seviyorlardı. Benim bacımın oğlu, kızım da seviyordu. Biz kendi rızamızla verdik. Yani benim kızım çok üzülüyor, 2 tane çocuğu var, diğer çocuğuna hamile. Allah rızası için ne gerekiyorsa yapın” dedi.
5 yaşındaki Talha da fotoğrafını öptüğü babasını beklediğini söyledi.

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