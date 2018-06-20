Küçükçekmece D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası (2)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir araç içindeki sürücü bulunduğu yerde şıkıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine tfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Karayolu trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, yer yer trafikte aksamalar yaşanıyor.

